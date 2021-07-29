工作強化訓練藉輔助工具幫助訓練勞工指握力或手臂旋轉力。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局為鼓勵並協助職災勞工重返職場，委由轄內醫院辦理工作強化中心之工作強化訓練，板模師傅邱先生長期重複動作使得旋轉肌袖破裂，手術後經工作強化訓練，順利返回職場。勞工局表示，強化訓練除助勞工早日重返職場，更補助每次訓練交通費100元。

勞工局長王鑫基表示，為協助職災勞工順利復工，台南市轄內之工作強化中心原由成功大學附設醫院職能治療中心辦理，2017年度奇美醫院亦設置工作強化中心，嘉惠本市更多職災勞工，提供相關補助申請諮詢及工作能力訓練，使職災勞工能儘快回到工作崗位。工作強化中心之各項服務皆免費，若有職災工作強化相關問題可透過職災個管員協助轉介。

職災勞工邱先生為一名板模師傅，因為長期敲打釘子固定板模導致右肩痠痛，甚至無法工作，檢查後才發現是因為重複敲打的動作使得旋轉肌袖破裂，手術後力量和耐力仍不足以恢復工作，故接受成功大學附設醫院職能治療中心之工作強化訓練。

邱師傅的訓練包含關節活動與拉伸教學、上肢肌耐力訓練，以及利用榔頭與巧拼墊緩衝練習重複搥打耐力的工作模擬活動，8周訓練後，工時從每日4小時，逐步增加到8小時，以漸進式復工逐漸適應工作強度，目前已順利返回職場。

另一位職災勞工王先生，從事倉庫理貨工作，每天依照訂單將各式商品揀出放到出貨區，看似簡單的工作，卻因每天重複迅速抓放的動作，長期累積下來導致罹患媽媽手，透過護具、自我拉伸與放鬆技巧教學，以及上肢肌肉力量與耐力的工作強化訓練，王先生又能開心地回到職場繼續拚搏。

勞工局表示，考量有些雇主常在勞工發生職災後，即要求勞工儘快返回職場工作，忽略勞工生理、心理及社會功能等尚未恢復，造成勞資爭議，此種情形也可透過工作強化中心進行入場評估，與雇主協調復工方式，對參加工作強化的職災勞工有實質的助益。