有些人個性較溫和，不喜歡與人爭搶，但有的人性格則較火爆，一點小事就可能讓他們理智線斷掉，日本網站「愛カツ」近日以星座與血型進行分析，曝光前5名最易怒的女性組合。

第五名 天秤座＆O型

天秤座O型的女性對每個人都彬彬有禮，個性溫和又容易親近，但僅限於交往初期，與對方熟識以後，她們就會露出真實的模樣，屬於容易對朋友產生任性的類型，因此與她們關係若是越好，天秤座O型女就會越放縱，會對友人發脾氣，因此與她們交往時，需要多加注意。

第四名 獅子座＆B型

獅子座B型的女性喜歡挑戰，她們很樂於超越自己，願意為了一個目標，不斷挑戰自己的極限，擁有領袖的氣質，因此也容易吸引人想認識她們，不過強勢的個性，也將成為她們難相處的原因，堅持己見雖然很好，但有時還是必須謙虛受教，學習接納別人的意見。

第三名 雙子座＆AB型

雙子座AB型的女性平時看起來和顏悅色，不過一旦踩到她們的底線，性格就會180度大改變，擁有隱藏性的易怒特質，若是遇到有人擺出「以上對下」的態度，更是讓她們無法接受，一旦發氣脾氣來，她們甚至會做出不講理的事情。

第二名 射手座＆O型

射手座O型的女性很有抱負，她們會為自己的人生設下目標，並努力去實踐夢想，而擁有幹勁的她們，會將熱情散播給周圍的人，成為領導人時，她們會帶動團隊奮力向前，但有時因太對堅持已見，也容易與人起衝突，無法和周圍的人配合。

第一名 天蠍座＆O型

天蠍座O型的女性自命非凡，認為自己是最有能力的，甚至會瞧不起身邊的人，與她們共事時更辛苦，工作上只要碰到不順利的事，她們就會開始怪罪其他人，對於她們而言，認錯就像是認輸，因此很容易與他人起衝突，唯有天蠍座＆O型的女性懂得承認自己的過錯，怒氣才會隨之消退。