台中一名謝姓人妻與EMBA學長搞出婚外情被丈夫發現，兩人在車上的鹹濕對話全被錄音機記錄下，話題曾談及，「舔一下」、「噴出來」，謝女則聲稱是在嚼口香糖。台中地院審後不採信說詞，判2人要連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張與謝女結婚多年，妻子於中市某間大學上碩時在職專班（EMBA），但他於2019年6月間發現家中出現摩鐵的發票，仔細追查後，還在謝女的手機中看見其與學長的對話，兩人以「相公」、「老公」、「老婆」等詞互稱。

不僅如此，人夫控訴，他於妻子的車內裝設錄音機，但記錄下的內容卻讓他頭頂大閃綠光，他發現學長向妻子說，「舔一下」、「越舔越粗」、「消火了啦，要退了啦」、「噴出來了」，謝女則回應，「你等一下如果又噴在我嘴巴裡」、「我再舔一下」等。

對此，學長辯稱，錄音時他喝酒醉，只是開玩笑，並且質疑錄音檔的證據能力；謝女指稱，她與學長並未逾越男女分際，而錄音中的提及的「舔」、「含」等，都是在討論「嚼口香糖」。

台中地院法官認定，錄音譯文中所提及的「舔一下」與「含一下」等，都非社會通念價值中正常咀嚼口香糖會出現的動作，因此不採信說詞，判定2人的行為已逾越正常男女分際，且嚴重侵害了人夫的配偶權，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。