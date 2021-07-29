大學指考今（29）日來到第2天，最後1節數甲科目傍晚5時30分結束，高雄考生普遍認為，難度與去年相當，沒有考生活時事題，但非選題兩題都不好應付，數字都很「醜」，需要耗費較多時間，直呼「很難計算」，根本也沒空驗算就要交卷。

鳳山高中自然組考生陳敬麒表示，這次數甲考向量、微積分、極限等內容，沒有超出課綱，但有把握的題目只有超過一半，其他半猜半解，整體題目與去年難度差不多，但在非選題上花比較多時間解題，數字不太好計算，直到最後一刻才寫完，根本沒時間驗算。

鳳山高中田同學說，這次考微積分、極限、遞增遞減、函數，題目跟往年比較算簡單，最有印象題目是單選題考「研究團隊採用某快篩試劑的檢驗」必須算出機率，而非選題考微積分數字很「醜」，花比較多時間計算，差點寫不完。

鳳新高中林同學說，這次沒有考時事生活題，題目跟去年相比難度差不多，大概考都是課內題綱，像是微積分、空間、舉證、直線平移的距離等。