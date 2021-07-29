臉書與谷歌皆宣布，所有在美國園區上班的員工，若要回到辦公室工作，必須接種新冠病毒疫苗，谷歌原訂9月回歸辦公室計畫，也決定延至10月中。這兩家網路巨擘加入網飛（Netflix）等企業行列，眼見Delta病毒急速擴散而發布最新防疫措施。