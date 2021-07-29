臉書、谷歌皆宣布 須接種疫苗才能返回辦公室 18:382021/07/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書與谷歌皆宣布，所有在美國園區上班的員工，若要回到辦公室工作，必須接種新冠病毒疫苗，谷歌原訂9月回歸辦公室計畫，也決定延至10月中。這兩家網路巨擘加入網飛（Netflix）等企業行列，眼見Delta病毒急速擴散而發布最新防疫措施。 Google、臉書要求員工 重返辦公室前須打疫苗 日本研議公費接種納AZ疫苗 供40歲以上民眾施打 #谷歌 #臉書 #接種疫苗 #返回辦公室 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文登記打高端 賴清德留給聯亞 04:102021/07/29 焦點要聞 疫苗預約系統納入 陸生已可預約接種新冠疫苗 11:582021/07/29 生活 疫苗短缺部分縣市暫打疫苗 蘇貞昌籲按照預約系統順序接種 14:392021/07/29 政治 深圳開放12歲以上人士接種新冠疫苗 包括港澳台青年 17:052021/07/29 兩岸 美國及歐盟完整接種疫苗旅客 入境英格蘭免隔離 05:582021/07/29 國際 蔡英文日前宣布加購3600萬劑的莫德納疫苗 林為洲納悶一個問題 15:102021/07/29 政治 疫苗接種不良案例累增 國民黨要求救濟應從速從寬 12:432021/07/29 政治 接種好愜意！桃園33接種站結合線上音樂會演出 11:572021/07/29 生活 焦糖登記高端喊「我覺得很爽」 網酸：政治小丑沒別的事可幹 14:422021/07/29 政治 《國際社會》英國迎接歐美遊客 已接種疫苗者免除檢疫隔離 11:262021/07/29 財經 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 17:382021/07/29 生活 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 Nike、GAP恐沒衣服賣 美大咖求拜登捐疫苗給這國 - 財經 陽明遭處置竟飆漲停 內行揭暴衝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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