財政部高雄國稅局表示，近期不少民眾投訴，原本有開發票的大型餐廳，現改做外帶便當、未開立發票，民眾向店家反映才開發票。

國稅局指出，在疫情期間，若餐廳因內用限制轉型銷售防疫便當供民眾外帶，原屬應開立統一發票營業人，銷售外帶便當時仍應依規定主動開立統一發票給消費者，不因銷售方式而有所差異。

該局進一步表示，屬使用統一發票之營業人，於銷售貨物時，應按正確金額、銷售品項主動開立統一發票給消費者，疫情期間雖經營不易，但為維護民眾兌獎權益，仍請依法開立統一發票。