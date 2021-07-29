奧運珍貴歷史畫面曝！逾百年歷史感動依舊

歷史上第一次舉辦夏季奧林匹克運動會，是在1896年的雅典由希臘主辦，早在19世紀開始，位於歐洲的幾個國家，就曾舉辦過小型的體育會，為了重興奧運會的想法，於是將體育賽事轉型成國際性運動會。從奧運舉辦以來超過百年，唯一在第二次世界大戰時停辦過兩次，從第一場奧運開始，賽中運動項目越來越多元，每四年一次的奧運總掀起全球熱潮，不論過了多少年，奧運帶給人們的感動歷久彌新。

1932年成千上萬的觀眾，參加了洛杉磯奧運會的開幕式，在1900年至1928年間的夏季奧運會從未短過79天，自1932年開始，奧運規定必須在15至18天內完成，當年也是第一次為選手建立奧運村，值得注意的是，當時還是日本殖民的台灣，第一次派出運動員參加奧運，由田徑選手張星賢代表參與。

1932年美國洛杉磯奧運會開幕式。（美聯社資料照）

1936年在柏林舉辦奧運會，開幕式由納粹領導人希特勒主持，起初希特勒想阻止猶太人參與此次的奧運，但在奧委會的壓力和抵制的威脅下，猶太人和所有種族都能順利地參加，並且在比賽期間，柏林清除了最明顯的反猶太宣傳，柏林的酒吧甚至被允許播放爵士樂等禁止音樂，這也是希特勒的宣傳政變，想要向世界展示「納粹政權」是公開和公平的。

1936年柏林奧運開幕式，希特勒進場主持。（美聯社資料照）

在歷史上，奧運唯獨在1940年和1944年停辦，由於第二次世界大戰的爆發，連著兩年的奧運會被取消，直到戰爭結束後恢復賽事，且於 1948 年在倫敦的溫布利體育場恢復舉辦。

1960年的羅馬奧運，當時的中華民國以「台灣」的名義參賽，並且台灣的田徑選手楊傳廣，在十項全能中獲得銀牌，此枚獎牌除了是台灣第一枚奧運獎牌，也是當屆唯一拿到田徑獎牌的亞洲運動員。

1960年羅馬奧運，田徑選手楊傳廣在男子十項全能獲得銀牌。（美聯社資料照）

1964年首次於亞洲舉辦奧運並由東京主辦，此次為日本舉行奧運增加了柔道和排球的運動項目，而日本也在當屆柔道項目中，一舉奪下三枚金牌。

1996年亞特蘭大奧運會，於7月27日凌晨發生了恐怖襲擊，當時亞特蘭大市，在百年奧林匹克公園發生致命爆炸事件，造成1人死亡，100多人受傷，四年後的雪梨奧運會上，也因為前一屆的恐攻事件，讓澳洲在會場的安檢檢查上，變得相對嚴格許多。

從1896年的第一場奧運，至今已超過百年歷史，比賽的運動項目也從原來的九項增加到33項，不論經過多少年，奧運帶給人們的感動歷久彌新。