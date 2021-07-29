財政部台北國稅局表示，申請適用「境外資金匯回管理運用及課稅條例」最後期限原為今年8月14日，遇周末順延至8月16日。若台商欲申請適用資金專法規定優惠稅率者，必須儘速於8月16日前向個人戶籍所在地或營利事業登記地國稅局提出申請。

台北國稅局指出，個人或營利事業於2020年8月15日至2021年8月16日申請核准適用資金專法規定，且於國稅局核准文書發文之日起算1個月內匯回境外資金或境外轉投資收益存入外匯存款專戶者，適用稅率為10％，由受理銀行依匯回外幣金額代為扣取稅款，並依當日實際成交匯率結售為新台幣金額後繳納稅款及辦理申報。

如果無法在申請後一個月期限內匯回，可在屆滿前向國稅局申請展延一次，展延期間以一個月為限，等於匯回時間最多為1+1個月。如果資金未依期限匯回，則核准文書將失效需重新申請。

資金專法首年申請匯回為1022件、2166億元，主要為台商搶先匯回以適用優惠稅率8％。台北國稅局29日指出，截至7月23日止，資金專法第二年適用10％稅率，申請熱度較首年有下降情況，但第二年目前累計仍有356件、674億元，其中以台北市案件數101件最多，單筆匯回資金也有30多億元大案情況。