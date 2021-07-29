高雄市一名吳姓毒蟲今年5月被六龜分局通知到案採尿，離去時企圖激怒挑釁員警，日前吳男犯下竊盜案遭警方逮捕，竟心生不滿在社群臉書撰文指控警察收受賄賂，警方昨天前往吳嫌住處搜索，當場查扣張貼不實言論於臉書的手機2支、0.21公克安非他命及吸食器，吳嫌坦承犯行，員警訊後依妨害公務、加重誹謗、毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

六龜分局偵查隊員警7月27日聽聞地方民眾談論，有人在社群臉書撰文指控警察收受賄賂，派員網蒐發現確有不實留言情事，當日即展開調查。

警方查出，列管為毒品人口的37歲吳姓男子，於今年5月1日經六龜分局通知到案採尿，吳嫌採尿完畢後，故意挑釁企圖激怒員警並偷拍，經員警發現嚴正制止後離去。

嗣後於7月23日吳嫌因竊盜通緝遭義寶派出所員警查獲心生不滿，對屢遭查獲新仇加上舊恨下，竟於7月25日截取林姓民眾人頭相片申請假帳號，留言「六龜分局員警○○○收賄賂栽贓嫁禍警界垃圾」等文字供人觀覽，除嫁禍不知情民眾並嚴重侮辱分局及辦案員警名譽。

警方於7月28日聲請搜索票至吳嫌住處搜索，現場查扣張貼不實言論於臉書之手機2支、毛重0.21公克安非他命毒品、1組吸食器等，員警出示各事證詢問吳嫌，吳見無法狡賴後坦承犯行並刪除相關不實留言。

全案依妨害公務、妨害秘密、個資法、加重誹謗、毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，因吳嫌網路留言嚴重破壞警察威信，檢察官訊問時更以嚴厲口吻訓斥吳嫌，警方也建請檢方從重量刑。

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