南投縣文化局「藝起同樂」巡迴演出啟動。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

防疫降級微解封，欣賞表演放輕鬆；南投縣文化局「藝起同樂」表演藝術巡迴，將由優質演藝團隊「明珠女子歌仔戲團」打頭陣，就在七夕情人節當天、8月14日晚間7點半，在中寮鄉玄義宮廟埕，演出《鵲橋會》。

第2場由李靜芳歌仔戲團擔綱，於8月28日7點半，在集集鎮武昌宮廣場，演出《宿世情緣》。玉皇宮國樂團於9月5日下午2點半，在名間鄉弓鞋國小演出《茶鄉風情畫》。

文化局長林榮森表示，由於南投縣內幅員遼闊，偏鄉民眾欠缺參與文化活動機會，為使各鄉鎮民眾能享有文化薰陶，每年規畫南投在地演藝團隊巡迴演出，將表演藝術節目安排到各鄉鎮，至今已推動6年，除了培養及開發潛在表演藝術欣賞人口，讓民眾能親近藝術，吸引大家走入劇場，提升南投縣表演藝術氛圍。

今年5月因疫情嚴峻，全國進入三級警戒，藝文團隊不僅沒有票房收入，委託創作、編曲、排練、服裝製作、攝影、印刷及票務等前期作業費用卻仍照常支出，演藝團體勉力撐持，非常辛苦。

「藝起同樂」也因疫情警戒而延期再延期，所幸防疫警戒降級，因此，文化局希望下半年透過這13場次的音樂、舞蹈、戲劇、傳統戲曲等表演藝術演出，撫慰民眾心情，也讓演藝團隊稍微紓解困境。

「藝起同樂」鄉鎮巡迴演出，將視疫情及氣象動態狀況，做滾動式調整（延期、錄影或線上直播等），相關活動及更新資訊，以文化局官網最新訊息、臉書及LINE官方公告為主，請民眾至南投縣政府文化局網站（http：／／www.nthcc.gov.tw）最新消息區查詢。