COVID-19公費疫苗國內剩約182萬劑，其中莫德納疫苗僅佔73萬劑，但全台382萬人苦苦等待施打莫德納，指揮中心評估第5輪預約時釋出少量莫德納，但一切視到貨量決定。

自7月6日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打意願登記與預約系統開始運作以來，接連4輪現貨供應的疫苗種類為AZ。第4輪預約接種人數超過103萬人，新北市、雲林縣、苗栗縣、嘉義市等縣市因為疫苗配發不足，推遲7月30日至8月6日第4輪AZ疫苗接種期程。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，國內AZ疫苗足夠提供第4輪預約接種民眾使用。

目前國內COVID-19疫苗自購及受贈累計到貨量約950萬劑，其中AZ疫苗到貨近585萬劑，目前可用剩餘量還有109萬劑，最近一批到貨的58.2萬劑正在檢驗封緘中，最快8月4日才能使用；莫德納疫苗累計到貨365萬劑，剩餘量還有73萬劑。

莊人祥表示，第5輪預約不排除提供少量莫德納疫苗，前提是AZ疫苗暫時沒有新貨抵台，使得國內疫苗所剩無幾，無論第5輪供應哪些廠牌疫苗施打，都希望未來幾週可以再有AZ疫苗或莫德納疫苗到貨。

在疫苗預約平台登記意願時，有382萬5287人獨鍾莫德納疫苗，持續等待中。指揮中心指揮官陳時中說，莫德納疫苗整體量較少，能夠施打到的相對機會較小。

陳時中表示，希望預計今年第四季到貨、增購的100萬劑莫德納疫苗可及早到貨。現階段該平台意願登記沒有註明第1、2劑，也正在研議明確標注。

至於疫苗預約平台27日起新增國產的高端疫苗作為意願登記選項，民眾反應熱絡，截至今天下午1時，有意願接種高端疫苗總計68萬2202人。

民眾關注同為國產的聯亞疫苗緊急使用授權（EUA）進度，陳時中表示，審查非常嚴格，須一步一步照著既有審查規章進行，無法回答審查結果跟通過時間。