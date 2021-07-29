投審會針對媒體刊載「嘉里大榮疑涉中資，投審會無法可管」相關報導作出回應說明，投審會指出，有關香港上市公司嘉里物流聯網於今年2月公告，中國順豐控股將收購嘉里物流聯網約51％股權，收購完成後國內嘉里大榮恐將被變更為陸資。嘉里控股有於今年2月19日向投審會申報上層股權轉讓，並敘明本次收購不包括台灣業務。

投審會指出，倘該收購案完成，嘉里大榮母公司仍為香港嘉里控股，香港上市公司嘉里物流聯網將不再間接持有台灣區公司股權，投審會已詳予檢視，但未發現有構成陸資之事證，「依法」無需申報。

惟投審會仍告知投資人，倘若變更為陸資企業，或陸資對其有實質控制力，則仍應事先申請。投審會也將持續關注嘉里大榮物流境外股權變動，並查核投資人股權結構，以確保符合我方投資規範。

媒體質疑順豐控股入股嘉里物流聯網後可透過框架服務協議，取得嘉里大榮物流或其旗下公司營業資料一節，該框架協議是約定台灣送貨至國外、國外送貨至台灣時，雙方可相互提供陸路運輸之服務，且細節有待收購完成後再另外洽訂合約。

此外，該框架協議亦保留可交由第三方進行運輸服務，經查該框架協議是外國企業間的合作安排，並非投資審查的範圍，而且該協議內也有明文註明保留與其他公司合作的自由，因此僅能視為表達未來合作意向，並沒有強制性的約束力，屬於未涉及陸資投資之一般商業往來經濟合作。政府依法尚無介入的空間，但仍將密切關注港商嘉里物流是否受到中國順豐集團的控制。

投審會表示，對於中資若以各種方式竊取國內廠商營業秘密，廠商除應對自身營業秘密採取合理的保護措施，遵守營業秘密法、個人資料保護法相關法令規定外，嘉里大榮物流為國內上市公司，受監管程度更高，其營運成果更須向投資大眾負責。營業秘密為企業命脈，至為重要，若有中資涉及營業秘密竊密，將依兩岸條例及相關法令偵辦並追訴，我方法制完備，政府也將持續協助企業，落實營業秘密保護措施。