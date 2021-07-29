民眾報案指其包包及手機，在塗城路菜市場被偷，霧峰分局成功派出所員警一邊調閱監視錄影器影片搜尋可疑人士，一邊假設民眾只是不小心遺落，陪同民眾重走一次買菜路線，並以地毯式搜尋，果然在一個蔬果攤，給找回來了。

日前一位年約59歲的郭姓婦女，向警方表示，其於大里區塗城路菜市場買菜後，發現手機及包包被偷了，心急萬分的向警方求助，受理的霧峰分局成功派出所員警，首先調閱附近路口監視器追溯影像，以爭取時效，快快找到小偷。

警方也推斷，也許只是郭婦，隨手落下，於是陪著郭女，重走一次買菜路線，並以地毯式搜尋，沿路詢問店家及民眾，有無看見類似的包包及手機，幸運地終於在某間蔬果攤前，發現郭姓婦女的包包與手機。

原來郭婦在攤販前買了苦瓜後，直接將包包和手機等物品，留在攤位上，老闆看到已先將它保存下來，等郭婦及警方詢問，即原物奉還。郭女對警方耐心協助及老闆愛心之舉動感到十分窩心，表示如沒有他們，不會如此順利又幸運地找回手機及包包，再三向老闆及警方感謝。

霧峰分局長陳家銘呼籲，民眾在出門在外時，不論是購物或是遊玩，都需多加留意自身物品，並隨時檢查有無東西遺失，若有東西遺失，莫急莫慌勿害怕，應先冷靜下來，回想走過的路線並沿途尋找，若真的找不到了，可至當處櫃檯或服務中心請求協助或就近派出所報案，或許就會有好心人協助將東西物歸原主。

陳家銘同時請大家在防疫期間確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。