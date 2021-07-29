戴口罩怎麼「妝」，遠東科大線上防疫美妝保養課開講。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

防疫期間出門必戴口罩，然炎炎夏日汗水導致上妝不易，悶溼也容易讓臉上長痘，宅在家吹冷氣易皮膚乾裂，台南市遠東科技大學「化妝品應用與管理系」暑假期間為新生開了「預修試聽」課程，傳授美妝護膚技巧、保養品DIY方式，學生大呼賺到了。

遠東科大妝管系主任丁永強表示，一般外界對於妝管系的印象，都只停留在畫得美美的彩妝課程，但是卻忽略了系上很多老師是在生技及化工上學有專精，更可使同學學習研發健康的保養品或是彩妝配方，未來從事相關行業，可以針對使用者，客製化適用的又溫和無汙染的保養品。

「只要眉型適合自己，即便沒有眼妝一樣看起來氣色好。」防疫美妝課老師劉容綺表示，「防疫眼妝」就是特別強調上半臉部的妝容，並要力求清透不厚重的技巧，尤其是眉型，現在年輕學子喜歡模仿韓妝的「一字眉」，但是並非每個人都適合，有時反而成了八字眉，很沒精神，即便上了妝都沒有加分。

示範保溼面膜DIY的陳柏翰老師表示，防疫期間宅在家中吹冷氣，最快受損的就是皮膚，敷保溼面膜是最快及時補水的方式，但市售面膜售價對於學生來說是一筆負擔，因此DIY可以確保成分無虞又便宜，面膜的製作關鍵在於面膜液，愈天然愈少化學添加物，對於皮膚的保護力愈好。

負責抗痘凝膠製作教學的李明峻老師，利用便宜又安全的材料，教同學自製抗痘凝膠，參加的同學直說學到更多東西長知識了。遠東科大表示，此次課程將繼續展開，有興趣的高中職同學都可報名參加。