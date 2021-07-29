地牛翻身 18：41花蓮規模4地震 最大震度花蓮3級 18:512021/07/29 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18:41花蓮規模4.0有感地震 最大震度3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今（29）日18:41發生規模4.0地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度17.5公里。各地最大震度花蓮3級，南投、臺中2級，宜蘭1級。 校正回歸 北病南送 侯友宜最心痛 全台唯一「人魚實境秀」 花蓮遠雄海洋公園7／31、8／1開演 #花蓮 #地牛翻身 #18 #41 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京疫情新增18例 蔓延15省分26市 張家界遊客高風險 15:442021/07/29 兩岸 新竹縣＋0 推企業振興免費快篩 17:342021/07/29 生活 台南善化牛墟重開市人潮來3成 04:102021/07/29 地方新聞 BMW全新純電旗艦休旅iX 316萬元起正式預售 15:222021/07/29 汽車情報-汽車新聞 金門8／4疫苗開打18歲以上民眾 外籍人士、移工全納入 11:342021/07/29 生活 民調施政滿意度 花蓮縣長徐榛蔚再拿5星 13:432021/07/29 政治 租客愛住新房子 學區出租專用收益宅成金雞母 03:162021/07/29 寶島 桃園航空城「這件事」期限放寬至8／13 17:002021/07/29 區域情報-桃園 物理5年最難 頂標均標估降3分 04:102021/07/29 焦點要聞 《半導體》3劍日益精進 穩懋壯大化合物晶圓代工龍頭 16:492021/07/29 財經 殺手級教父王鑫行蹤飄忽 緝捕多年無功遊走美中台三地 15:242021/07/29 社會 生活熱門新聞 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 - 生活 高雄確診＋2 感染源疑與特殊交友圈有關 - 生活 桃園特殊交友圈再增3人 足跡包括中壢全聯和大潤發 - 生活 堅持發「5倍券」不發現金？他揭背後關鍵原因 - 生活 莫德納開放第二劑登記 他一看傻眼：此生無望？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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