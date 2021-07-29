日本女星綾瀨遙出道以來，擁有多部經典代表作品，深受全民喜愛，平時給人爽朗又天然呆的形象，但擁有火辣身材，因此被封為「國民女神」；近期綾瀨遙被拍到自己出門買晚餐，外帶1000日幣（約新台幣258元）的親子丼讓店員嚇到，更釣出多年前服務過綾瀨遙的網友，忍不住透露女神私下真面目。

據日媒《女性自身》報導，36歲的綾瀨遙不僅在戲劇領域成績非凡，日本東京舉辦奧運期間，她也因為大量代言工作，曝光率大增，意外成為「奧運廣告女王」；不只擁有高曝光，連收入也很可觀，有知情人士更爆料，光是在奧運她已經進帳超過3億日幣（約新台幣7734萬元）。

不過，荷包賺飽飽的綾瀨遙，被拍到在工作結束後自己去一間餐廳外帶晚餐，店員也透露綾瀨遙當時戴著口罩，但認出來是綾瀨遙時大家都嚇了一跳，而她當天只選購1000日幣（約新台幣258元）的親子丼；而日媒拍到她買完晚餐愜意的身影，前方有1公尺高的柵欄也輕鬆跨越，看起來和螢光幕上爽朗模樣完全沒差別。

有一名曾服務過綾瀨遙的網友留言透露，她私下超親民，讓大家對她好感度大增。(圖/ 摘自Yahoo!Japan)

綾瀨遙有億元收入卻只吃便宜晚餐，讓網友都很驚訝，另外有一名多年前曾在餐廳工作的網友透露，該餐廳是藝人愛店，平時都能看到很多大明星，部分也真的眼睛長在頭頂上，態度很差；但有次綾瀨遙來用餐，對店員都很客氣，完全不會因為自己是巨星拉高姿態，讓大家對她好感度爆發。