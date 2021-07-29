美國通膨隱憂持續，6月通膨數據創下2008年以來新高，Fed多次重申通膨暫時性的論調，但投資人仍對通膨日益高漲的現象感到擔憂，有專家警告，通膨高漲確實令人十分憂心，不過Delta變種病毒才是現在市場的頭號敵人，這是現下最嚴重的投資風險。

美國聯準會（Fed）公布7月FOMC利率決策會議結果，再次重申維持利率不變，且同樣維持每月1200億美元的購債規模，此外，Fed也再次強調通膨上升是暫時性的現象，不急於收緊貨幣政策，但其釋出經濟和就業持續走強的訊息，也被市場解讀，是在暗示對縮減購債規模的腳步近了。

除了通膨走升的隱患之外，Delta變種病毒蔓延的速度也超乎全球預期，逐漸成為主流的變種病毒引發市場高度關注，投資人擔憂這將對經濟重啟造成阻礙，並對酒店、航空等受惠經濟復甦類股造成影響。

研調機構Bianco Research總裁畢昂可（Jim Bianco）接受《CNBC》採訪時發出警訊，比起通膨走高，Delta變種病毒的擴散對市場的衝擊更加劇烈，這將會是最嚴峻的投資風險。

畢昂可從去年開始，就在為通膨走升持續的做準備，預測通膨的飆升，Fed可能將被迫比預期更早的情況下，緊縮貨幣寬鬆政策，但近日畢昂可示警，Delta病毒已開始對經濟產生衝擊，隨著確診病例增加，全球解封的腳步受阻，經濟活動將會再次受挫。

屆時，經濟復甦題材的酒店、航空或是郵輪等旅遊產業將遭受重挫，另一方面，科技股和居家題材將會再次點火受到提振，不僅如此，若是新一波疫情持續蔓延，政府可能將再實施財政刺激，到時候市場又會有更多的資金挹注。

但畢昂可仍認為股市將一路堅挺到年底，或許未來在通膨的問題上將會持續的爭論，而這也不會得到解決，但股市相對來說，不會受到太大的影響，但他也提醒投資人，如今股市已經不便宜了，估值接近歷史高位，股市需要非常亮眼的財報獲利當催化劑。