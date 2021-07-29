雲林縣台西鄉中山路老街展開活化，頹屋、老店將重生。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉因人口外流，市區中山路老街沒落，四處可見閒置房舍、空地，影響整體景觀，內政部營建署因此委託水牛設計部落公司，著手將頹屋公共空間化、老店博物館化、空地景觀綠美化，營造台灣之西「台西第1街」新風貌。

台西鄉中山路老街全長約500公尺，位於台西鄉市區，早年曾是雲林沿海地區的商業中心，後因人口外流等因素而沒落，內政部營建署、雲林縣政府因此擬定「雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫」，今年6月起由水牛設計部落公司執行。

水牛設計部落負責人呂耀中表示，此計畫主要內容為頹屋空間清理及活化、景觀綠美化、老店博物館。頹屋空間透過盤點與清理，置入可食地景、園藝治療、藝術體驗、文化走讀、藝文展演等主題，讓頹屋成為老街的公共空間。

老店博物館部分，中山路老街尚有許多60年代的商家，包括租書店、理髮店、錄影帶出租店、唱片行、電器行、機電維修店、齒模店等，這些老店保留了舊貌，讓時空彷彿停留在3、40年前，將透過重新整理與展示，為老店注入新活力。

景觀綠美化則鎖定海口庄派出所周邊、豬舍榕樹、口袋公園，重新調整既有設施配置，並透過植栽修剪、休憩設施調整、多層次植栽補植、景觀照明等，改善既有環境成為休憩空間。

呂耀中指出，中山路老街早年被譽為「台西第1街」，是台西人的驕傲，因此社區居民、地方文史工作者得知老街展開活化，都主動前來協助。老街因久未發展，反而保留了難得的古早風味，預計今年底活化完成後，新機能搭配舊風貌，將讓老街重獲新生，成為雲林沿海特色打卡景點。