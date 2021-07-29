全球人壽今日(7/29)宣布金管會保險局核准遠距投保試辦作業，打造「一刷 二錄 三簽」三易遠距投保服務，提供客戶後疫情時期「遠距投保」零距離專業服務，全程五步驟，只要一機就完成投保流程。全球人壽「一刷 二錄 三簽」三易遠距投保服務，結合業務同仁現有行動投保介面mPOS，串接客戶生物辨識及身分證驗證、影音雙錄系統與簽名等，透過「備、採、驗、簽、送」五步驟，讓保戶只要點擊業務同仁提供的連結並下載APP後，即可輕鬆完成遠距投保，且即使要保人、被保險人為不同人、不同地，也可同時於線上進行，不須與業務同仁面對面接觸，達到零接觸、零落地、零紙本，更符合遠距投保作業要求的資安規格，在新冠肺炎(COVID-19)疫情警戒持續延長的此時，一鍵就能滿足疫情時代的保險需求。

全球人壽總經理馬君碩表示，公司近年來積極發展數位化轉型，以壽險業最重要的保險客戶、業務同仁為兩大服務對象，並秉持公平待客原則以客戶之各式需求為導向，運用數位智能助業務開創新商機，優化各項保戶數位服務以及業務同仁輔銷工具。尤其多年前早已超前進化部署的mPOS「業務行動辦公室」，在如今面對疫情衝擊必須減少面對面接觸的當下，由mPOS行動功能延伸至遠距投保服務，透過身分驗證與生物辨識雙認證，並即時錄製客戶簽署要保書的過程，且克服資料不落地的困難，錄影的同時就即時上傳，強化保障客戶資料的安全性，也是業界首創可將遠距投保運用在「要保人與被保險人不同」的案件中，更能體現親晤親簽真實流程。未來遠距投保試辦功能更可延伸串連至遠距生調、保全與理賠等服務，讓客戶一次到位安全快速完成所需服務。而業務同仁搭配進化版的mPOS「業務行動辦公室」，除了可持續即時管理保戶保單狀態，協助客戶遠距投保所需商品，掌握保戶各式互動契機與保單生命週期，更能隨時隨地、透過任何裝置開創壽險事業版圖。

全球人壽獲准試辦「遠距投保」業務，支援多端視訊異地多人共簽文件，串接生物辨識與身份驗證，零距離完成遠距下的親晤親簽。(圖/全球人壽提供)

全球人壽「一刷 二錄 三簽」三易遠距投保服務，客戶只要ㄧ刷，進行刷臉認證，再來執行二錄，啟動多端視訊影音雙錄，與三簽的電子影音簽名，一機就完成三易遠距投保服務，全程零距離。透過業務同仁先「備」齊要保相關文件，與客戶確認無誤後，提供客戶一個連結下載遠距投保APP，點擊後即啟動後續「採、驗、簽、送」前後共五步驟。「採」為線上身分證光學識別與客戶活體生物辨識綁定，確認投保客戶為本人且同意進行遠距投保流程；「驗」則透過影音雙錄功能，確認要保相關文件、資訊揭露、權益內容以及客戶投保意願表達；「簽」為業務同仁傳送要保文件電子檔，供客戶進行線上簽名並同時影像存檔；「送」則確認所有招攬文件完備後，由業務同仁上傳給公司。

除了客戶簡單的「一刷 二錄 三簽」與業務同仁執行「備、採、驗、簽、送」五步驟外，全球人壽的遠距投保技術可讓要保人及被保人即使為不同人且不在同一地，業務同仁亦可同步分享電子要保相關文件，如客親臨般與客戶共同審閱。該錄音錄影技術可允許多端視訊（至少業務員、要保人、被保險人或法定代理人），且電子影音簽名方式可支持多人共簽同一文件，零距離完成遠距下的親晤親簽。同時，串流技術(Streaming)的上傳速度不受資料大小影響，達到資料不落地的要求，且整合GPS場域資訊，支援身分證光學辨識、強化資訊安全的加密及不被竄改性等風險控管機制，打造讓客戶絕對安心的資安零死角境界。

全球人壽也提醒保戶，疫情期間可多加運用智能客服申請相關服務，以及以「智能保險管家」為價值定位所改版的線上保戶專區，無須到現場臨櫃即可辦理，以減少外出足跡。對於「遠距投保」服務，全球人壽將依「以客為尊 待客如己」的公平待客理念實踐在每個服務細節，針對客戶之各項需求，致力於將公平待客九大原則落實在工作中，除為確保保險招攬品質外，更為使保險商品能滿足客戶的需求與期待。對於客戶的託付與信賴，堅守優質服務的承諾，公平對待並成就每一位客戶的需求，強化金融服務的可及性、易用性及優質性，以落實普惠金融的最高目標。若保戶有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)由專人服務，或與全省各通訊處業務人員聯繫。