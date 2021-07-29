施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，儘管5月中台灣因為疫情升溫進入三級警戒狀態，影響國內零售消費、觀光產業，但出口、投資力道卻強勁，6月出口相較去年同期成長35％，預期經濟對策信號6月續亮紅燈，但受疫情影響、基期變高之緣故，7月可能轉弱。我們對台股獲利預估還在上修之中，但幅度已減緩，而且企業獲利年增率恐在今年見頂，2022年獲利動能成長將減緩。

此外，台股股價淨值比已來到2.4倍，位於股市循環的相對高檔，操作上須重視報酬和風險的平衡。事實上，今年以來台股基金平均績效勝過大盤指數，在選股日益困難之下，建議投資人不妨以主動式基金參與台股，是居高思危之下不錯的投資方式。

台灣6月出口相較去年同期成長35％之多，其中，傳產成長率高達51％、科技業的成長率也有28％，十分強勁，但是成長率已不如4、5月。且台灣新冠疫情三級警戒影響國內零售消費、觀光產業，勢必影響6、7月景氣。即便如此，外資券商仍持續調升今年的台股獲利，7月預估的2021年每股盈餘(EPS)將較去年成長45％。

疫情之下，在家上班與遠距教學帶動了筆電需求，訂單能見度到今年底，然2021年已近高峰，因受限缺料使得成長性近期下修。另外，蘋果9月將新機發表，概念股也隨之進入拉貨旺季；但要注意的是，預估第三季半導體補庫存週期近尾聲，漲價也會見頂，之後電子業的獲利動能成長將減緩，預期明年企業盈餘將回歸到正常水準，較今年成長1～4％。

詹祖光指出，展望後市，我們認為需要居高思危來觀察一些指標。

這些指標會影響美股表現、外資進出，進一步對台股造成壓力。第一，美國製造業採購經理人指數(PMI)。6月美國供應管理協會(ISM)公布的PMI維持高檔，供應鏈仍有缺口，但程度減緩；第二，美國聯準會QE動態。QE造成銀行流動性過剩，聯準會3月以來用一些政策回收流動性，建議觀察下半年聯準會是否提前宣布縮減購債；第三，美國消費者物價指數(CPI)。美國CPI的數值在5、6月達到高峰，顯示供應鏈緊俏已轉嫁至消費者，一般認為下半年CPI將降低，2022年下半年會再度升高，有待觀察。

詹祖光指出，台股目前股價淨值比來到2.4倍，在股市循環的相對高檔，建議操作上重視報酬和風險的平衡，以主動式基金插足。今年以來，全台股基金平均報酬為27.38％，勝過大盤指數的21.09％，在選股日益困難之下，主動式基金會是比較好的投資選擇。