「千呼萬喚議員卻不來！」台中市議會造冊共671人，今天安排市議員、公費助理及市議會行政人員施打疫苗，卻只有市議會行政人員及議員助理前往接種；國、民兩黨及超黨派、無黨共65席議員，無人前往接種疫苗。市議會表示，部分較年長議員都已施打，民進黨市議員則青睞高端疫苗。

台中市議會將在8月3日開議，為避免防疫產生破口，市議會造冊於29日施打疫苗。市府安排在西屯區3個快打站，包括中山國中及西屯、永安國小等，為市議會議員、公費助理及議會行政人員等，共造冊671人施打疫苗。

未料！安排施打時間從上午8時到11時30分，3個施打站竟連一個市議員都沒有人去施打；市議會表示尊重，因年紀稍長的市議員都已施打完，有人因等不及市府安排，每天都要跑攤及為民服務乾脆自費施打；年輕的市議員則透過唐鳳系統登記，民進黨市議員則將手臂要留給國產疫苗。

國民黨市議員羅廷瑋說，他和服務處8位助理都沒去接種，因為他們去施打萬一落人口實，說民代利用特權，且不是得不償失；尤其萬一民進黨市議員都沒去接種，屆時在議事堂難免遭到揶揄，他是年輕市議員「政治學」還要多學習，還是等依唐鳳系統登記順序施打。

「我就是愛用國貨，台灣一定要有自己研發生產的疫苗！」綠營台中市議員何敏誠日前參加聯亞國產疫苗測試，經抗體測試證實他打到「安慰劑」；何敏誠強調，他絕對支持國產疫苗，己透過唐鳳系統上網登記要接種高端疫苗，期望能夠早日產生抗體，為台灣加油。