疫苗施打在預約管道統一由中央1922窗口辦理後，已無發送通知單，但新竹市北區文雅、民富與磐石里高齡人口眾多，許多長者沒有使用手機電腦，市議員李妍慧在和平福德宮，為周遭里民提供疫苗接種意願、第2劑疫苗預約以及相關程序諮詢。根據里長以及廟方估計，29日已服務200多位市民。

6、7兩月很多長者接種莫德納疫苗，而第2劑莫德納預約資訊直到近日才公布，李妍慧表示，自購與國際贈送的疫苗一波波來台，而高端疫苗也將投入施打行列，現在因為疫苗數量有限而造成的登記政策，將會逐漸鬆綁，越來越符合市民需求。

不過在預約管道統一由中央1922窗口辦理後，已無發送通知單。而北區文雅、民富與磐石里高齡人口眾多，李妍慧發現許多長者沒有使用手機電腦，也不懂怎麼上網登記，加上政府防疫人力吃緊，結合在地力量協助民眾接種最方便，決定結合在地宮廟網絡，與文雅里長朱毅、民富里長沈朝旺，直接一對一面對面，協助長者完成疫苗意願登記。

29日當天現場除了在地民富與磐石里民之外，也有許多長者從香山、南寮特地騎車前來，紛紛表示「請幫我用電腦登記。」李妍慧說，可見資訊落差仍在，原本讓長者降低外出與群聚的政策美意，反而造成市民困擾。可見現行的預約政策，仍有改進空間。

目前新竹市疫苗第1劑覆蓋率已經超過27％，李妍慧認為，集體免疫的前景相當樂觀，感謝新竹市民的積極配合，若有需要會繼續辦理實體疫苗登記服務站，持續為市民服務。