「半島電視台」（Al Jazeera）29日報導，德國自行車聯盟（BDR）運動總監莫斯特（Patrick Moster）28日將非洲選手稱作「駱駝騎士」，發言涉及種族主義，已被解除職位，並被下令迅速回國，還有許多人要求他立即離開德國自行車界。

東京奧運28日進行自由車男子個人計時賽，莫斯特可能於場邊觀賽中過於興奮，看到德國選手阿恩特（Nikias Arndt）試圖趕上前方的阿爾及利亞選手樂嘎布（Azzedine Lagab）和厄立垂亞選手蓋布雷格扎布希爾（Amanuel Ghebreigzabhier）時，大喊：「追上那些駱駝騎士！」且全程被攝影機轉播，引爆外界批評。

「半島電視台」報導，德國奧林匹克運動協會（DOSB）29日宣布，莫斯特已被解除東奧自行車運動總監的職位，並將「很快」返回德國；該協會主席赫爾曼（Alfons Hörmann）表示，莫斯特「違反了奧林匹克精神」，並強調公平競爭、尊重和寬容在德國隊中都是絕對不容侵犯的。

獲莫斯特加油、最後排名第19的德國選手阿恩特也表示，他對莫斯特的發言感到「震驚」，說那是「不可接受的」；另包括德國自行車聯盟、國際自由車總會（UCI）等組織，都一致譴責莫斯特的言論。

莫斯特28日已公開向大眾道歉，稱他是因情緒高昂才脫口說出不當措詞，強調無意冒犯任何人，並表達誠摯歉意。不過此舉並未獲得所有人接受，如促進非洲發展自行車運動的「非洲隊崛起」（Team Africa Rising）組織，便在推特上呼籲莫斯特立即辭去所有相關職位，強調「道歉是不夠的」。