對於紓困與振興議題，民進黨台北市議員王世堅主張，不要再印3倍券、5倍券，不要再扮「家家酒」，就直接給人民現金、普發1萬元，這才是當今之道，而且要趕快做。

王世堅今（29）日在TVBS《新聞大白話》表示，現在不論是紓困或是振興，就當成一回事，我們可以鼓勵高所得者不要去領、捐出來，至少有500萬人不會領，有些人甚至會捐更多，1600億元足以發給1600萬人，一人一萬元沒有問題。

王世堅說，不要再印3倍券、5倍券，因為一個國家不能有兩種貨幣，印那些券，一定要防偽，不是普通影印，也不是普通油墨。希望政府不要去發這些券，不要再「扮家家酒」，這不是玩家家酒。

王世堅認為，先前紓困要民眾申請，不管標準再怎麼降，估計至少有4、5百萬人沒有領到半毛錢，標準再怎麼定，繁文縟節、曠日廢時，領不到的民眾照樣領不到，就趕快普發就對了。

他進一步說，銀行、農會、合作社都有現金，大家憑身分證去領1萬元，領過後註記，簡單明瞭。而且現金可以找補，大家記不記得去年三倍券，最小面額200元，去診所掛號150元，難道醫師要找你1包鹽酥雞？所以不要再做這些事情！

王世堅強調，過去馬英九印消費券，當時民進黨反對，因為印製、兌領等總共花10幾億，這些都是不該花的，所以發放現金，是當今之道，而且要趕快做。