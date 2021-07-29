東南亞國家緬甸正面臨空前嚴峻COVID-19疫情，單日確診逼近5000例，實際數據恐怕更高。聯合國專家警告，緬甸可能成超級傳染國。軍政府為遏制疫情，已展開為受刑人接種疫苗。

緬甸自6月以來感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數大增。據緬甸衛生部公布數據，昨天通報新增4980例確診及365例死亡，6月1日以來累計已有4629人染疫不治。但醫療和殯葬人員認為，實際數據要高出許多。

路透社和英國「衛報」報導，緬甸軍政府自2月發動政變以來持續面臨民眾普遍反抗行動，導致國家陷入嚴重政治和經濟危機，疫苗接種計畫因而停滯不前，病毒篩檢工作也停擺，公立醫院則幾乎停止運作。

一直身處反軍政府罷工運動前線的緬甸醫生，因拒絕在國營醫院工作，加上持續面臨軍方暴力或逮捕的威脅，因此被迫私下醫治COVID-19病患。

緬甸國營媒體本週稍早報導，由於境內染疫死亡人數不斷攀升，軍政府打算在最大城市仰光興建10座新的火葬場，合計單日可火化3000多具遺體。

聯合國（UN）緬甸人權情況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）接受衛報訪問時表示，緬甸實際染疫和病歿人數不明，「我們知道曲線飆高，上升速度非常快，達到拉警報程度」。

安德魯斯警告，緬甸有成為病毒超級傳染國的危險，恐怕會令區域內各國的疫情更加嚴重。他呼籲聯合國安全理事會要求緬甸各方停火。

位在仰光的緬甸主要監獄音山監獄（Insein jail）上週爆發受刑人示威，據運動人士說法，他們抗議這座殖民時期興建的監獄內部爆發重大COVID-19疫情。音山監獄關押數以千計政變後遭到拘留的政治犯及冒犯軍政府的記者。

國營「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）今天引述監獄官員報導，音山監獄昨天有610 位受刑人接種疫苗，未來幾天依據疫苗供應情況還會有更多人接種。