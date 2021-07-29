韓國桌球好手田志希，在本屆東京奧運桌球混雙項目，雖然在8強賽不敵日本隊被淘汰，但她貌美膚白的高顏值意外引發關注。然而近日陸網就瘋傳多張田志希疑似是人工美女的整形前後對比照，對此田志希稍早更透過微博大笑5聲，高EQ回應整形傳聞。

代表韓國隊出戰的28歲桌球美女田志希，因為參加東京奧運的關係，讓她漂亮外表受到觀眾討論。不少網友在google搜尋後，才知道原來她是出生自大陸河北，爸爸是小學桌球教練，自7歲開始桌球訓練的她，在2011年取得韓國國籍後，成為韓國桌球隊員征戰各地。

田志希整形前後對比照瘋傳。(取自微博)

近日網路上更瘋傳多張田志希整形前後對比照，從昔日單眼皮小眼睛外加深邃法令紋的大媽模樣，與現在漂亮寶貝的高顏值可說是判若兩人，令不少網友驚呼「她最神奇的，不是換了國籍，而是換了頭」、「姐姐要不介紹一下醫院吧」、「是奶奶和孫女的程度」、「不是同一個人。鑑定完畢！絕對不是同一個人」。

田志希高EQ回應整形傳聞。(取自田志希微博)

對於整形傳聞，田志希稍早更親自轉發對比照，高EQ回應：「哈哈哈哈哈，好多朋友發微信說我上熱搜了。下午在備戰接下來的團體賽，練完回來不知怎麼的。」更在網友跪求她公布醫院時，坦言有做雙眼皮手術，花費77萬韓圜（約1.9萬台幣）。