奧運英雄謝謝你 台北101點燈喝采加油 19:292021/07/29 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運23日開幕至今，中華隊選手目前累積一金、二銀、三銅的佳績，尤其是「舉重女神」郭婞淳以總和236公斤，為台灣奪下第一面東京奧運金牌，讓全民振奮。台北101趕搭奧運熱潮，今天（29日）晚間18時30分至22時打字點燈，用6句感言致謝、打氣，包含「奧運英雄謝謝你」、「努力拚戰不懈」、「精神榮耀台灣」、「在東京比賽的你」、「我們集氣應援」、「為你喝采加油」，邀全民一起集氣、全力應援。 中華奧運英雄回台 蔡英文準備貼心早餐曝光 網看菜色：好酷 東奧》韓團參一咖 奧運圖標會跳舞 #奧運 #謝謝 #台北101 #點燈 #東京奧運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酸民亂噴 國手反擊管好你的手 04:102021/07/29 焦點要聞 東奧轉播大當機 民眾氣炸 中華電信回應了 14:212021/07/29 財經 女選手曬「東奧贊助品」價值達數千美金 竟還有這些東西 16:592021/07/29 搜奇 國民女神外帶便宜晚餐嚇到店員 路人曝綾瀨遙私下真面目 19:002021/07/29 娛樂 愛的奇蹟 為籌癌兒醫藥費 高齡體操媽媽出征創紀錄 04:232021/07/29 健康 吳鳳女兒看東奧疑惑台灣沒放國旗 他回答引網筆戰 16:052021/07/29 娛樂 本土劇林志玲突喊道歉 雙球直接放桌上誠意滿出來 17:462021/07/29 娛樂 奧運勝利花束有洋蔥 日本台灣交流協會揭一段感人故事 11:172021/07/29 政治 東奧人流衝疫波 日本破紀錄9千例 04:102021/07/29 話題觀察 戴資穎 奧運生涯首闖8強 林昀儒 4強戰乒乓大魔王 04:102021/07/29 焦點要聞 東京奧運新增24例確診 累計193例 14:282021/07/29 國際 生活熱門新聞 為何破70萬人願意打高端 網揭最關鍵原因：這一點有優勢 - 生活 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 - 生活 桃園1確診 足跡有汽車旅館、五金百貨賣場 - 生活 堅持發「5倍券」不發現金？他揭背後關鍵原因 - 生活 莊人祥曝公費疫苗存量 第5輪不排除釋出少量莫德納 - 生活 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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