東京奧運23日開幕至今，中華隊選手目前累積一金、二銀、三銅的佳績，尤其是「舉重女神」郭婞淳以總和236公斤，為台灣奪下第一面東京奧運金牌，讓全民振奮。台北101趕搭奧運熱潮，今天（29日）晚間18時30分至22時打字點燈，用6句感言致謝、打氣，包含「奧運英雄謝謝你」、「努力拚戰不懈」、「精神榮耀台灣」、「在東京比賽的你」、「我們集氣應援」、「為你喝采加油」，邀全民一起集氣、全力應援。