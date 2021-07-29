挪威海軍委託西班牙納凡蒂亞（Navantia）造船公司，對羅納德‧阿蒙森號( Roald Amundsen F-311) 巡防艦進行熱帶化改裝工作，也就是增進該艦的散熱與空調能力，使其在炎熱環境與溫暖水域裡依然能運作良好。

防衛世界(Defense World)報導，阿蒙森號是南森級 Fridtjof Nansen-class F310) 的2號艦，該型艦具有4面SPY-1F被動相陣列雷達，有「挪威小神盾」之稱，不過受限於艦體較小，相列雷達的發射單元較少，使得雷達的搜索能力較短。

南森級的建造也是由納凡蒂亞造船廠負責，因此改裝工作也是由他們進行，合約於 2020 年 7 月簽訂，目的是提高 阿蒙森號的冷卻能力，使其能夠在較溫暖的區域航行。

改造工程時間從 2021 年 1 月~ 2021 年 6 月，包括更換 3 個製冷設備，以及增加艦內的空調冷卻設備。聽起來雖然簡單，但必須更換管線、佈線、電氣面板等，算是相當大的工程。

挪威海軍沒說明改裝空調的原因，是將來會與北約國家前往溫暖區域執行任務?或是因為全球暖化的影響，即使是高緯度國家在夏季也會炎熱到難以忍受?或許兩者皆是。

南森級皆是以挪威著名的探險家為名，弗里喬夫·南森是北極探險家，幾乎到達北極點。而阿蒙森是第1位抵達南極點的探險者。該型艦原本有5艘，然而其4號艦-英斯塔德號(HNM Helge Ingstad)竟然在2018年11月3日與商船撞擊，又因應變失當而全艦沉沒，在打撈出水後，確定受損過於嚴重只能報廢，是挪威海軍巨大的損失。