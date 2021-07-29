醃漬笠螺料理。（新北市漁業處提供）

北海岸沿線的潮間帶退潮時，常可看到漁民及婦女帶著斗笠，穿著雨鞋，沿著海岸邊採集俗稱「海鋼盔」的笠螺，笠螺不像貢寮鮑大顆，卻是許多饕客的私房小菜，因此在地沿海居民會趁退潮採集賺取外快，成為北海岸地區的一項特色。

笠螺主要分為3種，分別是花笠螺、斗笠螺及放射青螺，殼成斗笠狀，多棲息於潮間帶或潮下帶礁岩區域，常附著於硬底質環境如礁岩上，由於吸附力強，除少數熟練者可徒手採集外，大多得利用工具進行採集。笠螺以齒舌刮取岩石上的藻類為食，有些笠螺有固定的活動範圍及作息，其夜間外出覓食，白天又會回到固定的區域。

在地捕魚30年的漁民郭根松表示，笠螺全年有產，盛產期是每年的3到10月，在退潮的傍晚或清晨，許多漁民帶著竹簍穿著雨鞋，在潮間帶來回穿梭徒手採集，清洗分類後，再銷售至市場或餐廳，每臺斤收購價高達500元，長久以來也為漁民帶來不少的業外收入。

郭根松說，剛採拾來的新鮮笠螺，簡單以醬油蒜頭辣椒醃漬就相當鮮美，料理方式也可以加入米酒與薑絲煮湯，或汆燙後用蒜頭辣椒醬油醃漬入味，即可品嘗笠螺的鮮甜，是北海岸濱海地區極具特色的極富特色的美味小鮮。

新北市漁業處表示，新北市魚產富饒，除了萬里蟹、貢寮鮑等各式海產，更有許多在地的特色美味，都值得大家細細品嚐。