瑞士信貸集團最新公告第二季營運成績，儘管受到縮小風險胃納量，以及外部交易環境較2020年同期疲弱，仍繳出不錯營運表現，單季稅前利潤為8.13億瑞士法郎，普通股權一級資本比率（CET1）為13.7％，優於第一季的12.2％與去年同期的12.5％。

瑞士信貸集團執行長Thomas Gottstein表示，瑞士信貸在面對Archegos損失與供應鏈金融公司基金破產事件上，採取果斷舉動，促使第二季營運成績反彈，資本比例也轉為強勁。經過兩次事件後，瑞士信貸大幅降低風險加權資產與槓桿曝險，改善投資銀行端主要服務業務的風險狀況，並增強整體銀行的抗風險能力。此外，受惠於經常性佣金與手續費持續增長，瑞士信貸基本業務表現依舊突出，且在財富管理與資產管理業務所管理的資產規模還創下新高。

值得注意的是，瑞士信貸在亞太區上半年稅前利潤創紀錄，亞太地區營收上半年較去年同期成長14％，且已占集團整體營收達19％，凸顯亞太事業體的重要性。瑞信亞太地區執行長Helman Sitohang指出，瑞信將繼續穩步推進發展戰略，吸引頂尖人才加盟瑞信亞太區業務部與企業職能部門，包括新增招聘主要在北亞與南亞的50名客戶關係經理。

瑞士信貸在Archegos與供應鏈金融基金事件之後，第二季全面增強風險控管，與第一季末水準相比，投資銀行的風險加權資產、槓桿曝險分別大幅減少200億美元與410億美元。

瑞士信貸第二季稅前利潤為8.13億瑞士法郎，歸屬股東淨利為2.53億瑞士法郎，與Archegos相關的稅前損失為5.94億瑞士法郎。若不計其他重大項目與Archegos影響，瑞士信貸第二季的稅前利潤約13億瑞士法郎。