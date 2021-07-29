航運股今（29）日再度躍居盤面人氣指標，貨櫃三雄長榮、萬海和「關禁閉」的陽明午盤過後連袂強攻漲停，一掃近期暴跌逾4成的陰霾，帶動類股狂漲逾8%。法人分析，航運股大逆襲主要是短線抄底客、隔日沖及中長期布局資金進場拉抬，由於三雄短線跌幅乖離率過大，預估反彈非一日行情，短線可望收復10日均線。

儘管陽明被列入處置股票，但9月起將再加收綜合費率附加費（GRI），可望挹注下半年獲利，帶動股價衝上漲停，收在129.5元，長榮、萬海也跟著亮燈，終場分別收在144.5元、站回5日線和248元、收復10日線，多頭火種燒向散裝航運的裕民、慧洋- KY、四維航等也強攻漲停。整體運輸類股強漲逾8%，占大盤成交比重約32%。

摩爾投顧分析師陳俊言提醒，長榮、陽明、萬海的股價若無法回到148元、146元與246元之上來整理，恐怕要進入一段整理期，三雄任何拉抬或漲停，只要收盤無法站上關鍵價位皆視為弱勢，投資人先拿資金退場觀望。

他認為，陽明被處置不見得是壞事，雖不利交易資金活絡，但或許在浮額有機會得到清洗的當下，貨櫃三雄是否能夠快速調整股價周期，陽明反而是觀察指標。

法人分析，航運股價跌深後，吸引短線抄底客、隔日沖及中長期資金搶進，而貨櫃三雄自高點回檔超過4成，短線乖離率過大，隨時會出現反彈，且續航不會只有一日行情，短線有望重回10日均線；但海運基本面好，缺櫃、缺艙持續，這些都是已知的利多，若無新的猛料，股價恐不易衝破7月初的歷史高點。