温貞菱為《斯卡羅》苦學排灣族語。（公視提供）

温貞菱、黃遠《斯卡羅》降齡演姊弟。（公視提供）

15歲少女程苡雅首度演出表現亮眼。（公視提供）

排灣族少女程苡雅首度演戲頗有大將之風。（公視提供）

《斯卡羅》導演曹瑞原（左上）與演員温貞菱（右上）、黃遠（左下）、程苡雅擺出首播日期8月14日加愛心手勢。（公視提供）

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》費時3年籌備，斥資2.02億元製作，將於8月14日推出，導演曹瑞原29日率演員温貞菱、黃遠、程苡雅舉行線上分享會，戲外相識10餘年的温貞菱與黃遠首度合作，飾演客家與斯卡羅的混血姊弟「蝶妹」與「阿杰」，「羅妹號事件」發生時，分別僅18歲、16歲，兩人都「降齡」演出，但視覺外型毫無違和感，年紀最小的排灣族少女演員程苡雅，現年15歲，拍攝時才國小畢業13歲，超齡詮釋斯卡羅大股頭卓杞篤的16歲女兒「烏米娜」，第一次演戲的她頗有大將之風，在導演曹瑞原眼中很有「第二個周子瑜」的潛力。

導演曹瑞原非常看好程苡雅，除了認為她的氣質與鄉野可以融為一體、很有大自然土地的氣息，「她雖然年紀小，但常常一站出來就架勢十足，渾然散發一股能量鎮住全場，很有表演的天賦。」他也力薦經紀人們趕快把她簽下來，因為非常看好她可以成為第二個周子瑜，「她跳舞跳得非常好，還會自己編極具現代感的舞、非常動人，真的很有天份，絕對有成為第二個周子瑜的能力！」程苡雅則說想先把書讀好再說，以後是否繼續進軍演藝圈就順其自然。

曹瑞原導演分享選角過程，透露「蝶妹」是有史以來最困難的角色，如何從一個西方人身邊的翻譯嚮導，慢慢變成促成雙方簽成條約的關鍵，他非常感謝温貞菱願意接下這個挑戰，也相當肯定她的語言天份，「這角色最大的挑戰就是語言，只能說我很幸運，怎麼會找到一個演員不害怕陌生語言的學習，她當時已經學了3、4年的俄羅斯語，所有的條件，好像只有貞菱可以演，她的背景、語言天份，都讓這角色順理成章了」。

温貞菱劇中因混血的身份，通曉排灣族語、英語、客家話及閩南話，從而協助抵臺的美國領事李仙得（法比歐飾）進行事件的相關調查。大量的排灣族語台詞讓她倍感壓力，坦言一開始不知道自己在講什麼，人格很分裂。「其實已經花滿多的時間在把族語唸到熟，可是實際到現場會發現，就是妳背得非常非常熟，到現場在情緒轉換的時候，還是會不小心，有點跑掉。」她認為每種語言都有不同的語調與語感，並且要詮釋出那個年代與現代的差距，才是最大的挑戰。

温貞菱說，因為媽媽是從菲律賓嫁過來台灣，也擔任翻譯，所以她小時候很常聽媽媽講不同語言，會把別人講菲律賓文翻成英文或中文，很習慣媽媽做這件事，加上菲律賓也是南島語系，對這語言有種熟悉度，所以學習排灣族語時比較好上手。她當時就是想辦法熟悉排灣族語，要講得像平常習慣的語言，拍攝的前一晚自己都會把族語走過一遍，用盡各種可能性達到全然熟悉度，也因此至今都還記得族語。

至於黃遠，是曹瑞原滿早就想到、也是唯一的「阿杰」人選，曹瑞原認為他的五官深邃，能抓住觀眾目光，見面聊天後才得知他的媽媽就是排灣族人。現實生活中擁有一半排灣族血統的黃遠表示，由於到媽媽這一代就很少使用族語，這次為了戲也是從頭開始學習。整部戲他要會講閩南話、排灣族語跟客家語，花了很多時間去理解這些語言，「對我而言，難的是情緒，要如何把那個年代感受透過語言表達出來，這是最難的部分。」除了語言要克服，黃遠飾演的阿杰本來是跟著客家血統父親生活，後面又需銜接排灣族的生活，「我覺得除了角色心理層面以外，阿杰的心情轉換也是非常困難的。」

温貞菱為更貼近角色的身份，努力讓自己曬黑，2個月內助曬31次，戲拍完1年多至今還沒白回來，在片場休息時間，她總盡量站著不坐，且故意駝背，長達半年身體都是拱著的，也會在隨身的竹簍裡塞石頭，真實感受那重量。黃遠則在開拍前努力減脂，瘦了7、8公斤，以符合角色的樣貌姿態，笑稱這是出道以來「最瘦的角色」，重視飲食的他，除了原本就不碰澱粉，主要只吃高蛋白與低碳水化合物來維持體態，「整個冰箱都是蔬菜和雞胸肉」。殺青後黃遠也愛上屏東這塊土地，他表示已經在當地定居兩年，有工作時才會台北屏東兩邊往返。

程苡雅則是在泰武鄉公所舉辦的「族語朗讀比賽」被曹瑞原導演一眼相中，當天導演為了再次去邀約說服查馬克老師參與演出卓杞篤一角，意外在參賽席中看到一個非常漂亮的小女孩，正符合他心中「烏米娜」的樣子，趕緊請工作人員留下聯繫方式。

在這之前曹瑞原已經看過上千人，都沒有找到適合人選，拿到她媽媽的電話後，出動了大批人馬登門拜訪，結果她的爸爸、奶奶也都在家，「我們好像詐騙集團，一走進去他們全家還有點不知所措，工作人員趕緊解釋導演是誰，要找苡雅演戲，我就看到苡雅立刻打開手機google，然後問『你是他喔？你真的是導演喔？』」有趣的是，查馬克的兒子原本在該次族語朗讀比賽奪冠呼聲高，不料卻被程苡雅拿走第一名，發現是她來演自己女兒時還大傻眼，但後來拍戲過程中也非常照顧她。

程苡雅表示，爸媽原本不答應讓她演，但她非常樂於嘗試新事物，最後跟爸媽約定好一定不會耽誤課業，劇組也配合她只在課餘時間拍攝，因為完全沒有演戲經驗，加上還要學習熟背族語，她坦言壓力很大，「晚上都是抱著劇本睡著，一起來就是背台詞、轉換情緒、抓動作，過程中雖然累，但我很開心能和大家並肩作戰。」温貞菱與黃遠很疼愛照顧這個小妹妹，更不藏私指導她演戲技巧，還經常煮火鍋、準備各種食物餵食她，順便督促她背好台詞。黃遠笑稱：「在我部落裡面，這個年紀的，差不多是姪女、外甥，她們都要叫我舅舅了。」