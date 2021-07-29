嘉義縣農會嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕，29日舉辦發表會。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣農會嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕，29日舉辦發表會。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府今年首度舉辦嘉義縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，由嘉義縣農會主辦，父親節將至，縣農會不惜成本推出由特等獎蜂蜜製作的蜂蜜蛋糕，「用最好的獻給最愛的」，作為父親節搶手的伴手禮，也能行銷在地品牌。

今天縣府舉行特等蜂蜜發表記者會，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉農會總幹事李碧雲、布袋鎮農會總幹事林瑞蓬、六腳鄉農會總幹事陳宥樺及蜂農皆出席，縣長翁章梁表示，大家買蜂蜜優先考量的就是純正度，這次比賽跟大家掛保證，所選拔出來的都是最純正的蜂蜜，請消費者安心選購，以行動支持嘉義縣蜂農。

今年龍眼蜜大豐收因去年至今年前半年乾旱期長，加上今年1月間寒流接連報到，就會停止「營養生長」轉換成「生殖生長」要傳宗接代，年初又碰上有利開花的低溫條件，也因此今年的龍眼花開得特別漂亮。

黃貞瑜說，縣農會為通過評選的蜂蜜設計具有質感且精美的新包裝，而8月8日父親節即將到來，這次不惜成本，使用特等獎蜂蜜，請專業烘焙師傅製作父親節蜂蜜蛋糕，讓消費者能認識嘉義縣的優質蜂蜜；民眾有意訂購評鑑龍眼蜂蜜或父親節蜂蜜蛋糕，可洽嘉義縣農會展售中心05-2365111，或鹿草鄉、中埔鄉、梅山鄉、大林鎮、布袋鎮農會。

翁章梁表示，疫情以來造成很多經濟活動停擺，這是降級後首度農產記者會，盼藉此活絡社會關係，帶動農產買氣，並呼籲多加利用宅配服務，讓新鮮美味直送到家。

得獎名單如下：

特等獎：鹿草鄉－鄧名賀、柯明群；中埔鄉－簡廷謀；六腳鄉－陳水通；布袋鎮－陳文政。

頭等獎：鹿草鄉－鄧凱文、張耿銘、蘇素玲、吳杰樺、鄧全松、陳國峯；中埔鄉－黃子泓、林健銘、吳政欽、吳景煌、張彥文、林銘紳；大林鎮－蘇百希；梅山鄉－何逸文、何斌順；大林鎮－張坤地、郭永松。