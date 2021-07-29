中華隊桌球好手林昀儒今（29）日出戰東奧男單4強賽，雖以3：4不敵大陸球王樊振東，但亮眼表現連樊振東都大讚讓人意想不到。有網友爆料，林昀儒其實是自費選手，一個月花13萬聘請教練，消息曝光讓眾人驚訝，原來林昀儒不是台灣本土栽培。

年僅19歲的林昀儒今天對戰世界球王、大陸名將樊振東，表現相當沉著冷靜，兩人一路鏖戰了85分鐘直到第7局，最後林昀儒才以3比4惜敗，賽後樊振東讚賞林昀儒實力不可小覷，形容自己是很艱辛才拿下比賽。

賽後有網友在《PTT》指出，看到小林打球王，打到球王快要崩潰，根據過去戰績，小林對上球王的勝率是20%，不過更令人意外的是，有球迷翻資料發現，原來林昀儒是自費選手，13歲時家裡就自費每月約13萬台幣請大陸教練指導，由於當時林昀儒的舅公就認為他有天分，因此每個月會幫忙出好幾萬元，其餘則靠林昀儒父母自己想辦法。

網友並指出，林昀儒初期是自費聘請大陸教練，後期是在日本及大陸打球，看來看去，原來是大陸養起來的天才，好奇詢問「不知道是不是莊智淵翻版？不知道拿到多少國家資源？」

貼文一出讓眾人意外，同時免不了替他心酸，紛紛回應「代表台灣人才很多，只是沒那個環境栽培」、「台灣沒有聯賽，沒有環境讓選手成長」、「沒有職業賽磨練怎麼可能打得出來？」不過也有網友表示不意外，指出「很正常啊，日本桌球也一堆人去大陸訓練」、「頂尖的棒球員也會去美國啊」。