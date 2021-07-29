「哈林」庾澄慶和美魔女伊能靜曾有過一段婚姻，兩人育有一子小哈利，離婚後雙方也各自組成新家庭，卻依舊對小哈利的愛沒減少，直到小哈利穿女裝疑似不被庾家接受，被爆出父子關係變尷尬；昨（28）日庾澄慶過60歲生日，小哈利主動曬出2張父子合照祝賀，簡單兩字洩父子關係真實狀態。

庾澄慶和伊能靜在2000年西洋情人節結束13年愛情長跑，在美國登記結婚，婚後育有一子小哈利，兩人好感情是眾所皆知；直到2008年伊能靜被拍到牽手黃維德，隔年庾澄慶就宣布和伊能靜離婚的聲明，希望家人能回歸平靜，各自安好。

小哈利在IG曬出小時候和爸爸玩耍的照片，祝賀爸爸生日快樂。(圖/ 摘自小哈利IG)

小哈利今年疑似無法和爸爸聚在一起慶生，只好在IG分享照片祝賀，也對爸爸喊話「愛你」。(圖/ 摘自小哈利IG)

雙方在離婚後也各自遇到好對象，組成新家庭，小哈利還是受到爸媽疼愛，但前段時間小哈利在社群平台分享穿女裝的照片，讓網友超震驚，也被指出庾家不太接受，還希望他能「改掉」，導致父子關係變得疏遠，反倒是媽媽伊能靜很支持小哈利「做自己」。

不過，昨日是庾澄慶60歲生日，已經19歲的小哈利主動在IG限時動態PO出兩著和庾澄慶的合照，一張是庾澄慶揹著小哈利玩耍，上面寫著，「老爸生日快樂，daddy’s day」；另一張是庾澄慶拿著蛋糕他在一旁比YA，但標出拍攝時間是去年的今天，間接透露今年疑似無法陪爸爸過生日，但右下角也看到他對爸爸的告白「愛你」，由此可見父子無法聚在一起，感情還是很好。