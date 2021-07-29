台灣「桌球神童」林昀儒在與大陸球王樊振東拚戰1小時25分、鏖戰7局惜敗，但亮眼成績仍震撼外界，連樊振東也讚賞他的高水準，坦言自己很艱難才獲勝，而「抗疫女神」賈永婕除了送暖到醫院，也不忘守在電視機前替「小林同學」加油，並分享觀賽心得，和網友熱烈討論。

賈永婕一開頭就大讚林昀儒太棒了，對方的精彩表現讓她大呼：「全台灣都為你喝彩，這是一場光榮的戰役，雖敗猶榮」，並表示林昀儒年紀還輕，技術和心理素質卻都很優秀，「穩穩咬住球王，世界第一的球王緊張死了，你把他嚇死了」，更向林昀儒鼓勵喊話：「你的巔峰還沒到，吸取所有的經驗目標巴黎奧運金牌！」

賈永婕問女兒有沒有和林昀儒比賽過，對方中肯回應逗樂大家。（圖／翻攝自臉書）

另外，賈永婕還興奮透露家中2個女兒昀安、昀羽，和林昀儒的名字有些像，對方19歲，女兒們分別為18歲、16 歲，她們小時候也是仁愛國小桌球校隊，種種小巧合讓她自虧在硬蹭。有趣的是，賈永婕問了女兒安安，小時候去比全國賽有沒有和林昀儒交手過？對方卻傻眼回她：「當然沒有，媽媽妳在說什麼，我們等級差很多好嗎」。

賈永婕分享這段趣事後，逗樂不少網友「妳們真的是一對幽默風趣又純真無邪的母女」、「小林同學從小就是跳級比賽的」、「我以為安安又要換男朋友了」，同時也大讚林昀儒的厲害「昀儒才19歲 超棒的明日之星」、「相信在台灣人心中，這場他沒有輸」、「中間曾兩度逆轉，非常有潛力，球王有感受到林的實力」、「大家的心臟都快停了，小林同學真的超強發揮，把球王都逼到底了」。