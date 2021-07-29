台東縣110年度校長布達典禮 因疫情改線上辦理。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣110學年度高級中等以下學校校長布達交接典禮29日上午在新生國中舉行，今年為了防疫而改採線上辦理；台東縣長饒慶鈴為16位連任及25位新任校長、園長布達派令，由馬蘭國小校長張鳳珠代表接受頒贈聘書及宣誓就任。

饒慶鈴表示，因疫情嚴峻典禮改採線上辦理，雖然無法親眼見證各校長及園長宣誓及交接，但她對校長及園長的期望與祝福不變，也勉勵無論是連任或新任校長，都希望能夠藉由校長帶領讓校務發達、社區和諧，用愛心、關心、耐心持續於教育界付出，為學生創造多元互動的學習環境。

典禮中由新任的福原國小校長林家輝代表致詞，他感謝從唸書到職場中許多貴人及長官的協助，謝謝縣長及教育處長的信任與付託，以及學校同仁的協助與支持，他會遵行縣長4個教育方針及跟著教育先進腳步帶領學校同仁，希望所有教育工作夥伴一起為台東教育打拼，努力做好校務及社區聯繫。

縣府教育處表示，新任校長25位，分別為鹿野國中李紹平、海端國中吳宏龍、大武國中楊明政、關山國中許志民、桃源國中曾仁宗、綠島國中徐湘平、海端國小徐凱齡、光明國小徐淑委、崁頂國小古仁發、都蘭國小羅治鈞、新生國小張經緯、溫泉國小溫上德、復興國小彭志宏、大南國小朱慧清、永安國小林宜茂、萬安國小鄭漢文、介達國小林鴻祥、鹿野國小鍾明宏、錦屏國小黃俊瑋、長濱國小張嘉華、寧埔國小胡利明、竹湖國小謝孟修、福原國小林家輝、樟原國小鄭惠芬及朗島國小李建興。

此次連任校長共15位，連任園長1位。分別為知本國中周正雄、南王國小洪志彰、馬蘭國小張鳳珠、豐榮國小毛慧莉、岩灣國小李怡宏、公館國小高志翔、瑞源國小羅道勳、信義國小廖允伶、忠孝國小李俊德、賓茂國小王邇翰、台坂國小松淑惠、蘭嶼國小夏曼威廉斯、椰油國小陳淑雯、鸞山國小田桂香、初來國小吳運全；連任園長1位為新生幼兒園曹玉滿。