航運族群7月遭大浪襲擊，貨櫃三雄股價一路狂瀉，長榮、陽明股價幾近腰斬，但今（29日）貨櫃三雄強彈，紛紛飆上漲停，但有網友分享對帳單稱已經下船了，訴說自己投資航運的「戲劇化」過程，原先獲利有30萬的他，未想竟在短短1個月，直接倒賠1百萬，讓許多網友看了也安慰，「賣了至少能睡好覺了」。

航運股近期慘遭空襲，股價暴跌許多股民哀鴻遍野，長榮、陽明股價接近腰斬，也讓不少買在高位的融資戶陷入追繳、斷頭之危，但在一番暴跌之後，昨（28日）貨櫃三雄已經初顯回溫跡象，今日強勢反彈，萬海、長榮和陽明午盤時亮燈漲停，終場皆以漲停作收。

但不少股民見航運跌不停，已經忍不住先行停損，以免跌幅擴大賠更多，1名網友在PTT曬出對帳單，他買進19張萬海和10張陽明，表示原本今年賺了30萬，想不到卻在7月短短1個月直接賠了快100萬，陽明賠逾74萬，萬海賠了50萬。

航運這波崩跌造成不少投資人由盈轉虧，另外也有1名網友曬出對帳單，表示自己今年4月進軍股市，分別買進3張長榮跟2張陽明，原本賺20萬，現在卻倒虧20萬，將5張股票都出脫後，總共虧損超過42萬。

貼文一出後，許多網友紛紛加油打氣，「下次別追高了」、「跌幅有收斂，安慰你」、「賣了至少能睡好覺了」、「幫QQ」、「下次別玩這種的惹」、「加油，你不孤單」、「辛苦你了」、「沒關係啦！本來就很難玩，有本隨時翻倍」。