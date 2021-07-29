台中市近期有多件上億店面交易的案例，不動產業者提醒想買店面的民眾，注意是否有五大優勢加持，包括大地坪、大面寬、臨大路、大品牌展店、大商圈，店面坐落知名商圈，可共享商圈盛名，發揮廣告宣傳的功效。

台中市公益路已成為人潮帶來錢潮的美食街，出現店面交易總價新店王，據實價登錄最新資訊揭露，台中市南屯區公益路二段一間2層樓透天店面，4月交易合計總價約6.38億元，刷新實價登錄公益路店面交易的總價紀錄。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，該店面為正公益路幹道的大面寬店面，能見度不錯，加上鄰近捷運水安宮站，可吸納捷運商機，店面價值相當突出，該店面土地持分大，且地塊方正完整，投資、自用還是建商購地推案都相當適合，應是吸引投資人海砸重金搶進的主因。

梅國瑜指出，該交易的土地單價約225萬元，除地段精華外，近年七期地價狂飆，也是促成新地王的主因之一，今年第二季台中億級透店交易頗多，4月公益路二段之外，還有忠泰領航建設以8.88億元，買下七期惠中二街整排6間透店；5月台灣大道三段阿秋大肥鵝旗艦店面。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，這些透店創造億級身價，五大優勢加持，首先是「大地坪」，土地持分大，使店面「因地致億」；再來「大面寬」，店面寬大可提高能見度，加強曝光效益。

第三，「臨大路」，主幹道人車流量大，消費機會濃厚，且大馬路臨停方便，更容易吸引民眾上門，若是兩路相交的「角間」店面，價值更高人一等。

第四，「大品牌」展店，店面若有中大型連鎖名店進駐，可強化知名度，中大型品牌的租金負擔能力佳，能為店面增添投報利益，吸引投資人出手；第五，知名「大商圈」，店面坐落知名商圈，可共享商圈盛名，發揮廣告宣傳的功效。因此民眾在選購透天店面時，可依據這五大特色來尋找物件，為不動產投資增加「得億」機會。