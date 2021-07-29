桃園市長鄭文燦29日上午前往桃園航空城聯合服務中心視察時表示，考量部分所有權人接收錯誤資訊，或提出複估申請而來不及提出協議價購同意書，其他搬遷區協議價購期限將放寬至8月13日。

鄭文燦指出，目前優先搬遷區有超過9成土地及地上物所有權人同意協議價購，其他搬遷區則為8成左右，雖其他搬遷區協議價購簽約及發價於7月23日至8月11日期間辦理，但考量部分所有權人接收錯誤資訊，或提出複估申請而來不及提出協議價購同意書，其他搬遷區協議價購期限將放寬至8月13日，強調盡可能讓每位居民獲最大保障。

鄭說明，有意願的居民如前來簽署同意書，一律適用7.5％協議價購獎勵金的補償標準，強調每個人都能取得較好的優惠，鄭也說，市府提供優惠的補償方案，除了提高建物評點單價外，更加計10大優惠加碼方案，並指出，試算後目前航空城計畫地上物拆遷補償金增值約61％，鄭強調，市府會盡最大努力，讓市民感受到誠意。

桃園航空城計畫已走過10年，鄭表示，透過全區聽證的方式，已讓航空城計畫擺脫爭議、形成共識，並指出，藉由實價登錄使地價透明化，已減少人為炒作地價的可能性，且2020年已完成徵收計畫核定及公告，徵收面積達2598公頃，鄭強調，在市府努力下，已成功讓約96％的地主選擇領回抵價地。

為取得辦理安置住宅及安置街廓所需的土地，鄭文燦表示，2021年10月將進行優先區地上物搬遷作業，以興建安置住宅，並指出，市府已規劃2千4百戶安置住宅，先行發包1千2百戶，數量充足，且會以成本價提供居民舊房換新房，以獲得更好的居住品質，鄭補充，安置街廓也會配地讓居民陸續興建住宅。