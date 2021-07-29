砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2021年第二季獲利2.26億元創新高，每股盈餘（EPS）1.23元，毛利率由42.65％升至43.63％，上半年獲利4.51億元、EPS為2.44元，已勝過2020年前三季EPS 2.09元的獲利成績。

針對全新上半年產品營收比重，微波通訊約87％、光電子約13％，營收明顯以PA（功率放大器）為要角。全新表示，下半年RF（射頻元件）還是不錯，PA客戶的訂單需求仍未緩解，將帶動公司營運下半年有機會比上半年更好，關鍵要看各家品牌手機新品推出後暢銷程度。