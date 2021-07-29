台東縣政府於29日在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」熱氣球祈福首航。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

近日網路社群中流傳1張「FLY FOR TAIWAN為台灣疫情祝禱而飛記者會」的邀請通知，卻從未正式發送給地方媒體。（摘自網路）

台東縣府於29日在池上鄉牧野渡假村舉辦「FLY FOR TAIWAN為台灣而飛」的熱氣球祈福首航，因正值疫情2級警戒採無觀眾線上直播方式，亦不開放媒體採訪，然而卻被眼尖民眾發現竟有孩子入場。此外，活動也引起部分池上鄉民帶著連署書到場陳情抗議。

台東彩虹球、曙光球及HELLO KITTY等7顆熱氣球在一片綠地上緩緩升空，原定7月初舉辦的鹿野熱氣球嘉年華活動，受到疫情影響遲遲未正式開幕，縣府就安排無觀眾線上直播HELLO KITTY熱氣球首航活動，要為台灣疫情祈福。

然而，場外卻有池上鄉民擔心活動成為防疫破口，特地起了大早、帶上250人的反對連署書的居民林建宏卻被警方阻擋在外。他表示「我們沒有刻意動員，只是想透過柔性訴求，親自遞交陳情書，讓縣長聽到池上的聲音，工作人員請我在這邊等候，就仰頭目送縣長搭上熱氣球飛走了。」也讓不少鄉親笑稱這是「史上最貴落跑」。

池上居民表示，縣府在只有降級的前提就貿然辦理大型活動，等同於就是無視台東縣民的安全；不少人也認為，鄉內大多以長輩居多，目前疫苗覆蓋率不高，考量健康安全，應嚴正拒絕在池上辦活動。

此外，近日台東網路社群中流傳1張「FLY FOR TAIWAN記者會」的邀請通知，卻從未正式發送給地方媒體，引起一片譁然，遭批「首次見到沒有記者的記者會」、「把媒體當成病毒」。對此，縣府回應，為了配合防疫，現場做人數管制才未邀請媒體，聲稱這是日前製作的海報，因內部控管不當而外流。

另外，有關活動現場出現的民眾與小孩，縣府辯稱「是工作廠商人員攜帶孩子入場」，交通及觀光發展處長余明勳也向媒體鞠躬道歉，所有通知上的細節錯誤，是他個人的疏失，將會檢討改進。