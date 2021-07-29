台北市一名蕭姓男子於今年2月嫖妓，卻在完事後，趁著燈光昏暗以3張1000元玩具鈔呼攏應召女子，而不知情的應召女還找零500元真鈔。案經北檢偵結起訴，台北地院依詐欺罪，判蕭男拘役20日。可上訴。

判決書指出，一名蕭姓水電工於2月14日晚間時，與應召女郎約一次2500元的全套性交易，應召女於晚間10時許赴約，孰料，爽爽完事後，蕭男趁著房間燈光昏暗，便交付上頭標註「魔術銀行九十三年製」、面額1000元的玩具紙鈔3張，並獲得找零現金500元隨即踏出房門。

小姐一開燈後，才發現剛剛收到的竟是假鈔，便立刻追出房門叫住蕭男，同時報警處理，警方獲報後，旋即抵達旅館逮捕蕭男，查扣3000元玩具紙鈔。

蕭男於偵查中坦承犯行，經檢方核對與應召女於警詢、偵查的證述相同，並有萬華分局扣押筆錄，以及扣案物品目錄、收據、照片等，且有遭扣的玩具鈔可佐證，便向法院聲請簡易判決。

台北地院判定，蕭男正值青壯，卻因貪圖小利，以詐術取得性交服務的不法利益及現金500元，實在不可取，惟考量其坦承犯行，並與應召女表明歉意；參酌其經濟能力，依詐欺得利罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。