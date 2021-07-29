莊凱勛、李銘忠高手過招。（CATCHPLAY提供）

2021懸疑燒腦話題夯劇《第三佈局 塵沙惑》，本週即將迎向大結局，全台觀眾熱議猜測到底大魔王是誰！「小隊長」張榕容提示觀眾，可以以梓薇的角度去思考，為什麼她會頻頻出現爸爸跟她說「把今天的一切都忘記」，是不是忘記一些過往才能積極地記住該得的真實，「會不會梓薇忘記了什麼事？而胡大東要讓梓薇想起來什麼事？《第三佈局 塵沙惑》最令人玩味的地方，就是事情沒有絕對，每一個角色的人生故事，都非常人性也非常真實，最後將會考驗每個不同思維與角度的角色做出什麼樣的大抉擇。」

上周播出《第三佈局 塵沙惑》後，小隊長張榕容與議員莊凱勛及通緝犯阿東李銘忠共同現身IG直播與粉絲線上互動；對於胡大東所佈下的局，李銘忠說：「其實胡大東只是想釐清一些事實，23年前的命案，毀了他一輩子，他在年輕的時候以為跟對了一個老闆，可以吃香喝辣過好日子，沒想到卻被老闆出賣，直到今日他只是想將事實釐清，將欠胡大東的真相找當事人還給他一個清白。」

粉絲狂讚李銘忠的台式口音，李銘忠則笑說：「我沒有刻意練習口音，在台灣待久了，累積了很多朋友與同事，口音就漸漸道地了！」對於胡大東的層層佈局小隊長張榕容形容：「梓薇對胡大東的想法原本是認為他就是跟我爸爸一起犯下殺人罪行的殺人犯，但看完第14集其實會覺得，有時候雖然做錯事情的人是壞人，但並不代表他沒有幫助過自己，胡大東與徐梓薇的關係很值得觀眾深思一番。」

另外，最受到觀眾矚目的議員與小女警CP感情線，莊凱勛說：「其實我跟榕容私下也常常討論啟逍與梓薇的愛很不健康，算是某一種虐愛，巴著自己媽媽的加害者女兒是很可怕的，彼此一起困在怨恨之中，而啟逍緊抓著與他死去母親唯一關聯的依戀，其實是很有意思的，也非常值得觀眾去思考，這到底是恨還是愛？」

究竟誰才是塵沙惑風暴的大魔王，令觀眾產生無限推理，三位演員也在直播中透露精彩大結局走向，李銘忠說：「完結篇就會知道誰才是真正有問題的人，誰又是大魔王；而大魔王也未必是一個真的很強大的個體，大魔王也可以是弱小的意識？或是每個角色之中，自己不願意面對的心魔，而大東也許只是這個佈局的受害者…」

受到臆測將黑化的議員莊凱勛說：「大家必須有一個心理準備，結局不會是傳統的歡樂或是悲哀，也沒有絕對誰將黑化而誰又會洗白，觀眾將在最後一集看到充滿人性、很真實的發展，以及人在扮演不同角色顯現出的不同面貌，而面對仇恨、愛情及親情，在善與惡之外，還會有第三個選擇嗎？究竟是誰在利用誰？議員究竟會對梓薇媽媽做出什麼事？都是很耐人尋味的，《第三佈局 塵沙惑》將打破傳統好與壞、黑與白、善與惡及喜與悲，迎向更深層的意義。」

在釋出的第15集大結局預告中，出現緊張刺激又激烈的轉折，胡大東透露了23年前命案的驚人真相，而她卻在預告中哭喊：「不是我，不是我！」憤怒的啟逍則激動回應：「妳給我看清楚，我媽就是在這邊掉下去的，妳看清楚」，與小隊長身處於23年前命案現場的胡大東則崩潰說著：「你們兩個的人生，都是從我這邊搶來的，要不妳就把我幹掉，開槍啊！」大結局預告留下無比懸念，亦掀起觀眾更激烈討論，《第三佈局 塵沙惑》謎團即將在本週日晚間9點於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步揭密大結局。而播畢後，導演洪柏豪將於晚間10點率領眾演員一同現身CATCHPLAY＋影音平台官方臉書，為網友解密謎團。