《空巢》於疫情稍微平息後開鏡拍攝。（《空巢》劇組提供）

黃仲崑主演的電影《空巢》29日於貢寮福容大飯店舉行開鏡儀式，他在疫情後復工開拍，久違來到海邊看海，心情極佳，還隨口哼起來自己的招牌歌曲之一〈無人的海邊〉。他透露，以往拍片前都會加強運動、練身材，不過這次飾演的角色是邁入中老年的失智老人，所以練都不敢練，怕比飾演兒子的祖雄還壯就不好了。

黃仲崑先前在電影《范保德》的演出令人印象深，「該片療癒了我這一生始終沒有機會解開的父子情結，今年的《空巢》又將帶著我面對9年前我自己的父親也是罹患了阿茲海默症病患的心情」，因此他在鑽研角色時，更能切深體會所面臨的心境與痛苦。

該片編導身兼監製的周學立，為黃仲崑量身打造患阿茲海默症的角色，翻轉「鋼鐵大叔」形象。一場在浴室清洗失禁的情節，他將全裸上鏡，屆時將帶來令人咋舌的演出，對他來說也是頗具挑戰的突破。

黃仲崑當天與片中飾演一家人的林秀玲、祖雄、蔡詩羽及蔡周權一同開工。該片原訂5月中開拍，不料遇疫情延後2個月，空燒近300萬，佔製作費1成。這回復工嚴格遵守防疫政策，劇組也已全面篩檢，並特製專屬防疫面罩，保障全員健康安全。