賈靜雯和王淨主演的《瀑布》入選多倫多影展。（摘自影展官網）

將於9月9日登場的第46屆多倫多影展28日揭曉第3批展映片單，日前入選威尼斯的鍾孟宏新作《瀑布》，再度傳來捷報，入選「特別獻映」單元，是他第5度前進多倫多，主演的賈靜雯欣喜表示：「開心與導演合作能有這麼多跟國際接軌的機會！」王淨既激動又感動道：「非常榮幸能夠跟這些這麼棒的前輩們一起合作，與有榮焉。」此外，何蔚庭電影《青春弒戀》獲選多倫多影展「當代電影世界」單元，是他繼2018 年《幸福城市》在「站台」單元中，從李滄東領軍的評審團中拿下首獎以來，再有新片入選多倫多。

該片主演之一的林柏宏開心表示：「非常開心也非常榮幸，感謝導演很大膽的創作，也謝謝多倫多影展的青睞。期待全世界的觀眾都能一起感受這個哀傷又美麗的故事。我還沒有看過《青春弒戀》，這部電影有太多可能性了，還不確定會長什麼樣子，對它很期待很緊張。」此外，由張艾嘉彭于晏主演的大陸片《熱帶往事》也入選同個單元。

導演何蔚庭也表達期待：「非常開心能讓我們的電影在國際影展播映，疫情肆虐對全球影視界影響非常大，有幸能在這麼艱困的時刻入選多倫多國際影展，讓國際看見我們的電影、演員、電影實力是非常開心的，也期望能在全球強力防疫、疫苗擴大覆蓋率下，有機會能親自出席影展，我自己也希望疫情放鬆後，可以和觀眾一起回去戲院看電影，畢竟電影是屬於大銀幕、屬於戲院。」

何蔚庭表示：「其實我18歲離開家鄉後住的第一個城市就是多倫多，在那裡住了兩年，TIFF也是我生平第一次接觸的國際影展，回想20多年前年輕時跟著所有電影人、觀眾在現場排隊進戲院看電影的畫面歷歷在目，對多倫多的感情是非常深刻的，也很希望能不斷的把台灣作品帶到國際舞台展現它的實力。」

何蔚庭也透露影展策展人原本希望今年《青春弒戀》也入選站台獎，但依循影展歷年原則，站台獎會保留給新興導演，導演何蔚庭則開玩笑說：「其實我有個願景是希望未來有一天能進入多倫多影展的『大師單元』，這是我的期待也是我的目標。」電影《青春弒戀》將於2021年底全台上映。