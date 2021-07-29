農曆鬼月將至，myVideo應景神秘氛圍推出「BBC懸疑驚悚影集片單」，有最新上架好評回歸的《兩極警探》第二季。該劇由英國女星塔拉戈維亞（Tala Gouveia）和英國奧斯卡視帝傑森沃特金斯（Jason Watkins）主演，故事講述野心勃勃的女總督察與大齡警佐被分配為搭檔辦案，去年推出第一季好評不斷，今年催生第二季。新一季首集就上演熱氣球高空墜地命案，犯人疑似是認識20年的4名朋友之一，還牽扯出案外案，兩名主角將抽絲剝繭追緝犯案真兇。

《兩極警探》翻轉英國偵探懸疑影集總是以白人男性為主角的準則，罕見由黑人女主角帶頭辦案，戈維亞不僅因該劇打開知名度，她坦言：「能在劇中擔任領頭羊的角色，這對我和有色女性來說都意義重大，也是我接演的主因，很高興故事能引起觀眾共鳴。」她近期受訪也透露，黑人女性身份確實讓她在演藝歷程受限，「我人生第一次試鏡就被嫌胸部不夠大，更別說一堆充滿黑人刻板印象的角色找上門，但現在的狀況確實有稍微好轉。」

「BBC懸疑驚悚影集片單」還有伊娃葛林捲入殺夫案的《星辰懸案》，還包括首集上演驚心動魄「冷凍屍首案」的《遺骨懸案》全新第四季、改編自「謀殺天后」克莉絲蒂的同名著作《ABC謀殺案》，以及人氣韓劇《夫婦的世界》、《Undercover》取材改編的英國原版劇集《福斯特醫生》、《臥底》，看盡英倫風格的懸疑故事和檢警辦案手法。