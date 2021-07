《病玫瑰》製片人劉思銘對作品入圍感到開心。(HTC VIVE提供)

黃心健導演的《輪迴》入選第78屆威尼斯影展VR主競賽單元。(高雄市電影館提供)

台德合製的《喚說其語 Ep.2 庫桑達》入圍威尼斯影展VR年度精選單元。(高雄市電影館提供)

《霧中》詩意的影像語言配上大膽的赤裸藝術,獲威尼斯影展青睞。(高雄市電影館提供)

有國際 VR 單元最高榮譽之稱的威尼斯影展VR單元 (Venice VR Expanded) ,今(29)日揭曉入圍名單,台灣沉浸式內容作品以總數 7 部入選,5 部進入主競賽、1 部年度精選、1 部特別選映,再創台灣VR作品有史以來最佳成績。5部進入主競賽的作品包含《病玫瑰》、《The Last Worker》、《The Starry Sand Beach》、《Bedlam》以及《輪迴》,而《喚說其語 Ep.2 庫桑達》入圍年度精選單元,《霧中》則是特別選映。值得一提的是,台灣入圍作品數量與法國並列第一。

威尼斯影展 VR 單元自 2016 年首創,隔年設立主競賽單元,將 VR 創作與傳統電影並列,共同於此電影殿堂中榮耀來自全球各地的作品,希望鼓勵嶄新的藝術創作形式,入圍作品將角逐評審團大獎 (Grand Jury Prize for Best VR Work) 、最佳 VR 體驗 (Best VR Experience) 及 最佳 VR 故事 (Best VR Story) 獎項。

HTC VIVE ORIGINALS與「旋轉犀牛原創設計工作室」將台灣傳統捏麵人技藝融入逐格偶動畫並結合VR技術,所合作的《病玫瑰》(THE SICK ROSE)入選第78屆威尼斯影展VR主競賽單元,這也是HTC VIVE ORIGINALS創下第七部作品入圍威尼斯影展的佳績,對此製作人劉思銘表示:「希望作品展現台灣傳統手工藝之美,與結合科技特有溫度。」此次《病玫瑰》共打造35角色、十數場景與城市建物,總計上萬複合媒材手工物件,總製作期14個月才完成,金馬最佳動畫短片團隊導演唐治中與黃勻弦皆表示,使用VR拍攝逐格偶動畫「很痛苦但收穫豐富」。

逐格偶動畫的製作龐大繁瑣,此次片長17分鐘《病玫瑰》總製作期約14個月,共打造35個可動人偶角色,每個人偶約需30-50道工序、15-20個工作天製作,而由數十間建物組成城市更由6000個複合媒材的手工物件組成,全片粗估超過上萬個不同複合媒材手工物件,每個物件基本經過剪裁、打磨、修邊、上色、保護漆等5道工序,非常考驗美術和技術整合,「製作量是傳統2D逐格偶動畫4至8倍」;由於採用VR 8K攝影畫質,《病玫瑰》拍攝期約7個月,總計拍攝13000格畫面,平均每天拍攝進度僅僅約2秒至10秒,期間甚至還三度遇到地震造成攝影機畫面偏離只得重新拍攝。

《病玫瑰》講述在疫情背景下,一位生病小女生去醫院找媽媽的故事,期間遇見各種天馬行空奇幻人事物,甚至有骷髏鳥歌唱舞蹈段落融合音樂劇元素,為此除了請來Matzka打造插曲,曾經是名作詞人的製作人劉思銘,特別與睽違十年未搭擋的作曲人劉志宏打造本片片尾曲;除了劇情意外與當前新冠疫情時事不謀而合,段落亦可見到致敬影壇經典的精神,導演唐治中表示,「拍的時候並沒這企圖,但《龍貓》、《耶誕夜驚魂》都太經典,作品完成時才發現我們已被影響了太深。」未來,《病玫瑰》將能用HTC最新的一體機VIVE Focus 3 以8K高畫質觀看,讓觀眾擁有輕盈又精緻的感官享受。

而高雄原創VR電影也再次創下國際佳績,由高雄市電影館「高雄VR FILM LAB」計畫出品的《輪迴》、《喚說其語 Ep.2 庫桑達》、《霧中》三部VR作品躋身VR最高殿堂威尼斯影展,創下歷年入選最佳紀錄。創作脈絡圍繞 LGBTQ 議題的新媒體劇場導演周東彥,去年推出首部VR短片作品《霧中》,與VR影視製作公司 Funique VR Studio 共同出品,於 2020 高雄電影節開幕前完售一空,獲得高度關注。

《霧中》詩意的影像語言配上大膽的赤裸藝術,獲威尼斯影展青睞,全新設立「特別選映」(SPECIAL EVENT - OUT OF COMPETITION)單元,因作品中含有大量的情慾場景,不適合於線上平台放映,因此主辦單位將為這部特別的作品於影展實體VR藝廊,以及全球合作的15個衛星線下場館進行實體放映,《霧中》今年也計畫於台灣巡迴放映。