泰國周四（29日）新增新冠肺炎確診病例1萬7669例和165例死亡病例，雙雙破單日新高。為減緩醫療系統負擔，曼谷廊曼機場的一個貨運倉庫被打造成野戰醫院，專收輕症患者。

疫情嚴峻，泰國衛生部官員坦言首都曼谷的醫院和隔離設施已不勝負荷，「我們的醫院的床位不夠。在大醫院，所有（加護病床）已佔滿，10個加護病床要負責12起重症病例。」

此外，市政府正在與私立醫院合作騰出更多床位。泰國政府正準備將曼谷廊曼機場的一個貨運倉庫打造成野戰醫院，可收治1800名輕症患者。工作人員28日在如火如荼地為該野戰醫院做準備，包括安裝廁所、鋪設床鋪和毯子。

退休少將連通則透露，該野戰醫院還未完成營運準備，但隨著病例人數上升，當地將需要更多的野戰醫院。泰國6600萬人口中，僅有5.6％完成兩劑新冠疫苗接種，19.2％至少接種了第一劑疫苗。

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