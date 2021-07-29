好萊塢巨星威爾史密斯（Will Smith）主演的新片《王者理查》，29日曝光最新預告，該片改編網壇名將「大小威廉斯」從發跡到奪金的勵志故事，而威爾史密斯正是飾演2姊妹的傳奇父親。恰巧東京奧運如火如荼進行中，預告選擇此時曝光，十分應景。

被稱為「大威、小威」的威廉斯姊妹，是世界知名的網球名將，姊姊維納斯5度進軍奧運，共獲4金1銀，也曾拿23座大滿貫冠軍；妹妹瑟琳娜4度進軍奧運，共獲4面金牌，並為全球首位網球大滿貫黑人女單冠軍，也是23座大滿貫女單冠軍得主。

電影以她們的老爸理查威廉斯的觀點出發，揭開姊妹花大小威廉斯如何稱霸網壇。片中威爾史密斯打破傳統並訂定嚴厲計畫，一心要將2姊妹帶離加州康普頓黑人貧民區的街頭，站上世界舞台，成為叱吒網壇的傳奇人物。

從預告片中，威爾史密斯對抗當時主流社會的聲音，並鼓勵女兒們秉持不放棄的精神，如同他在預告所說：「妳要踏出的下一步，所代表的不僅是妳自己，還有世界上所有年輕的黑人女孩。」該片展現大小威廉斯毅力和堅定不移的信念，證明有心就能實現不可能，甚至影響全世界。《王者理查》預計11月在台上映。